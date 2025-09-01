|date
|société
|événement
|01/09/2025
|Dekuple
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Delta Plus Group
|Résultats 1er semestre
|02/09/2025
|Avenir Telecom
|Assemblée générale mixte
|03/09/2025
|Entreparticuliers.com
|Assemblée générale extraordinaire (09h00)
|Figeac Aero
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Salesforce Inc
|Résultats
|Sogeclair
|Résultats 1er semestre
|Winfarm
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|04/09/2025
|Bastide Le Confort
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|Biomerieux
|Résultats 1er semestre
|Emova Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Poxel
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Samse
|Résultats 1er semestre
|STEF
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
|Voltalia
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
|05/09/2025
|Cofidur
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Viel Et Compagnie
|Résultats 1er semestre (Après clôture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:37
Valeurs associées
|0,0376 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,0500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|118,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
|290,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|27,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|53,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,53%
|0,6050 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,6400 EUR
|Euronext Paris
|-2,93%
|10,0500 EUR
|Euronext Paris
|+1,52%
|0,3200 EUR
|Euronext Paris
|+2,40%
|256,380 USD
|NYSE
|+0,70%
|144,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,35%
|24,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,40%
|137,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,47%
|17,4500 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
|6,8100 EUR
|Euronext Paris
|+0,07%
|3,9300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite
-
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 63 euros contre 52 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 100 euros contre 85 euros. ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Crédit Agricole indique que sa filiale de gestion de fortune Indosuez Wealth Management a finalisé, à travers son entité en Suisse, l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d'acquisition de Banque ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer