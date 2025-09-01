 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 727,83
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:37

date société événement
01/09/2025 Dekuple Chiffre d'affaires 1er semestre
Delta Plus Group Résultats 1er semestre
02/09/2025 Avenir Telecom Assemblée générale mixte
03/09/2025 Entreparticuliers.com Assemblée générale extraordinaire (09h00)
Figeac Aero Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Salesforce Inc Résultats
Sogeclair Résultats 1er semestre
Winfarm Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
04/09/2025 Bastide Le Confort Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Biomerieux Résultats 1er semestre
Emova Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Poxel Chiffre d'affaires 1er semestre
Samse Résultats 1er semestre
STEF Résultats 1er semestre (Après clôture)
Voltalia Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
05/09/2025 Cofidur Chiffre d'affaires 1er semestre
Viel Et Compagnie Résultats 1er semestre (Après clôture)

Valeurs associées

AVENIR TELECOM
0,0376 EUR Euronext Paris 0,00%
BASTIDE LE CONFORT MED.
26,0500 EUR Euronext Paris 0,00%
BIOMERIEUX
118,8000 EUR Euronext Paris +0,08%
COFIDUR
290,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEKUPLE
27,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
DELTA PLUS GRP
53,0000 EUR Euronext Paris +1,53%
EMOVA GRP
0,6050 EUR Euronext Paris 0,00%
ENTREPARTICULIERS.COM
4,6400 EUR Euronext Paris -2,93%
FIGEAC AERO
10,0500 EUR Euronext Paris +1,52%
POXEL
0,3200 EUR Euronext Paris +2,40%
SALESFORCE
256,380 USD NYSE +0,70%
SAMSE
144,5000 EUR Euronext Paris +0,35%
SOGECLAIR
24,9000 EUR Euronext Paris -0,40%
STEF
137,8000 EUR Euronext Paris +1,47%
VIEL
17,4500 EUR Euronext Paris +1,16%
VOLTALIA
6,8100 EUR Euronext Paris +0,07%
WINFARM
3,9300 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

