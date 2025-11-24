 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 047,50
+0,73%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier des sociétés sur 15 jours
Calendrier des sociétés sur 15 jours

date société événement
24/11/2025 Prosus Résultats 3ème trimestre
Verimatrix Assemblée générale ordinaire (10h00)
Vranken-Pommery Assemblée générale extraordinaire (15h00)
25/11/2025 Abionyx Pharma Chiffre d'affaires 3ème trimestre
26/11/2025 Aramis Group Résultats annuel (Après clôture)
Graines Voltz Chiffre d'affaires annuel
Ldc Résultats 1er semestre
Precia Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Trigano Résultats annuel
27/11/2025 Agripower Assemblée générale mixte (09h00)
Hydrogen Refueling Solutions Assemblée générale mixte (09h00)
Inventiva Assemblée générale mixte (09h00)
Obiz Chiffre d'affaires annuel
28/11/2025 Aquila Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Gea Grenobl.Elect. Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
4,1850 EUR Euronext Paris 0,00%
AGRIPOWER
0,9980 EUR Euronext Paris 0,00%
AQUILA
3,780 EUR Euronext Paris 0,00%
ARAMIS GROUP
5,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
GEA
74,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
2,2900 EUR Euronext Paris 0,00%
INVENTIVA
3,4650 EUR Euronext Paris 0,00%
OBIZ
2,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
PRECIA
27,500 EUR Euronext Paris 0,00%
PROSUS RG-N
56,6200 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
SOCIETE LDC
90,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
TRIGANO
144,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
VERIMATRIX
0,1480 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTZ (GRAINES)
18,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
VRANKEN-POMMERY MO.
11,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
