|date
|société
|événement
|24/11/2025
|Prosus
|Résultats 3ème trimestre
|Verimatrix
|Assemblée générale ordinaire (10h00)
|Vranken-Pommery
|Assemblée générale extraordinaire (15h00)
|25/11/2025
|Abionyx Pharma
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|26/11/2025
|Aramis Group
|Résultats annuel (Après clôture)
|Graines Voltz
|Chiffre d'affaires annuel
|Ldc
|Résultats 1er semestre
|Precia
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Trigano
|Résultats annuel
|27/11/2025
|Agripower
|Assemblée générale mixte (09h00)
|Hydrogen Refueling Solutions
|Assemblée générale mixte (09h00)
|Inventiva
|Assemblée générale mixte (09h00)
|Obiz
|Chiffre d'affaires annuel
|28/11/2025
|Aquila
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Gea Grenobl.Elect.
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:30
Valeurs associées
|4,1850 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,9980 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,780 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|74,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,2900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,4650 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,4500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|27,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|56,6200 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|90,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|144,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1480 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|18,6500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|11,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
