|date
|société
|événement
|05/01/2026
|Argan
|Chiffre d'affaires annuel
|Uv Germi
|Assemblée générale mixte
|06/01/2026
|Trigano
|Assemblée générale mixte
|07/01/2026
|Pluxee
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|08/01/2026
|GenSight Biologics
|Chiffre d'affaires annuel
|OVHCLOUD
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Sodexo
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Upergy
|Chiffre d'affaires annuel
|Worldline
|Assemblée générale extraordinaire
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 09:55
Valeurs associées
|64,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,23%
|0,1112 EUR
|Euronext Paris
|-2,46%
|7,4300 EUR
|Euronext Paris
|-0,27%
|13,1900 EUR
|Euronext Paris
|+1,07%
|43,6600 EUR
|Euronext Paris
|+1,58%
|172,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,81%
|2,4800 EUR
|Euronext Paris
|+2,48%
|2,860 EUR
|Euronext Paris
|-1,72%
|1,6160 EUR
|Euronext Paris
|-0,95%
