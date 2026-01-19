 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:30

date société événement
19/01/2026 DMS Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Les Hotels Baverez Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Tayninh Assemblée générale extraordinaire (10:00)
20/01/2026 Alstom Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Bourse Direct Chiffre d'affaires 4ème trimestre
The Travelers Companies annuel
Uv Germi Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
21/01/2026 Catering Intl Sces Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Cibox Inter A Ctiv Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Fonciere Vindi Assemblée générale annuelle (14:30)
Francaise de l'Energie Chiffre d'affaires 1er semestre
22/01/2026 Argan Résultats annuels (Après clôture)
Ateme Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Bio UV Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Fermentalg Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Gl Events Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Kerlink Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Procter Gamble Co. annuel
Sherwin-Williams Co. annuel
Sword Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre

Valeurs associées

ALSTOM
26,080 EUR Euronext Paris 0,00%
ARGAN
67,700 EUR Euronext Paris 0,00%
ATEME
7,160 EUR Euronext Paris 0,00%
BIO-UV GRP
1,490 EUR Euronext Paris 0,00%
BOURSE DIRECT
5,300 EUR Euronext Paris 0,00%
CIBOX INTER ACTIVE
0,0152 EUR Euronext Paris 0,00%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
13,550 EUR Euronext Paris 0,00%
DMS
1,305 EUR Euronext Paris 0,00%
FERMENTALG
0,4960 EUR Euronext Paris 0,00%
FONCIERE VINDI
4,5800 EUR Euronext Paris 0,00%
FRANCAISE ENER.
32,750 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
28,450 EUR Euronext Paris 0,00%
HOTEL REGINA PARIS
73,500 EUR Euronext Paris 0,00%
KERLINK
1,1350 EUR Euronext Paris 0,00%
PROCTER&GAMBLE
144,500 USD NYSE -0,09%
SHERWIN-WILLIAMS
358,040 USD NYSE +0,54%
SWORD GROUP
37,750 EUR Euronext Paris 0,00%
TAYNINH
2,3200 EUR Euronext Paris 0,00%
TRAVELERS COS
269,415 USD NYSE -0,69%
UV GERMI
2,890 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

