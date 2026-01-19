Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|19/01/2026
|DMS Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Les Hotels Baverez
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Tayninh
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|20/01/2026
|Alstom
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Bourse Direct
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|The Travelers Companies
|annuel
|Uv Germi
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|21/01/2026
|Catering Intl Sces
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Cibox Inter A Ctiv
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Fonciere Vindi
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Francaise de l'Energie
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|22/01/2026
|Argan
|Résultats annuels (Après clôture)
|Ateme
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Bio UV Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Fermentalg
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Gl Events
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Kerlink
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Procter Gamble Co.
|annuel
|Sherwin-Williams Co.
|annuel
|Sword Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Valeurs associées
|26,080 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|67,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|7,160 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,490 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,0152 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|13,550 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,305 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,4960 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,5800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|32,750 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|28,450 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|73,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,1350 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|144,500 USD
|NYSE
|-0,09%
|358,040 USD
|NYSE
|+0,54%
|37,750 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,3200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|269,415 USD
|NYSE
|-0,69%
|2,890 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
