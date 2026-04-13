Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|13/04/2026
|Goldman Sachs Group
|Résultats du 1er trimestre
|Home Concept France
|Assemblée générale annuelle (21:00)
|Lvmh
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|MGI Digital Graphic
|Réunion d'analystes annuelle (16:00)
|Robertet
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Robertet Ci
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Semco Technologies
|Résultats annuels (Après clôture)
|14/04/2026
|Airbus
|Assemblée générale annuelle
|Catering Intl Sces
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Covivio Hotels
|Assemblée générale annuelle
|DMS Group
|Résultats annuels (Après clôture)
|European Medical Solutions
|Résultats annuels
|Forsee Power
|Résultats annuels
|Implanet
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|JPMorgan Chase Co.
|Résultats du 1er trimestre
|Kering
|Réunion d'analystes trimestrielle (17:00)
|Sidetrade
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Smaio
|Résultats annuels (Après clôture)
|Stellantis
|Assemblée générale annuelle
|The Travelers Companies
|Résultats du 1er trimestre
|Vinci
|Assemblée générale annuelle
|Voyageurs du monde
|Résultats annuels
|15/04/2026
|ASML HOLDING
|Résultats du 1er trimestre
|Catana Group
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre
|Catering Intl Sces
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Covivio
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Covivio Hotels
|Résultats du 1er trimestre
|Drone Volt
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Exail technologies
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Fonciere Inea
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Gl Events
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Groupe Sfpi
|Résultats annuels
|Hermes
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Hipay Group
|Réunion d'analystes annuelle (16:00)
|Hunyvers
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Kaufman Et Broad
|Résultats du 1er trimestre
|Macompta.fr
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Mauna Kea Tech
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Mint
|Résultats annuels
|NFL Biosciences
|Résultats annuels (Après clôture)
|One Experience
|Résultats annuels
|Rebirth
|Résultats annuels
|Voyageurs du monde
|Réunion d'analystes annuelle (14:30)
|Waga Energy
|Résultats annuels
|16/04/2026
|Ateme
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Bourse Direct
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Broadpeak
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Covivio
|Assemblée générale annuelle
|Groupe Sfpi
|Réunion d'analystes annuelle
|Icade
|Résultats du 1er trimestre (Après clôture)
|Ipsos
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Kaufman Et Broad
|Réunion d'analystes trimestrielle
|Lagardere
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (17:35)
|Louis Hachette Group
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (17:35)
|Marie Brizard Wine and Spirits
|Résultats annuels
|Maurel Et Prom
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Pernod Ricard
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Planisware
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Pluxee
|Résultats du 1er semestre
|Pullup Entertainment
|Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
|TF1
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Theraclion
|Résultats annuels
|Thermador Groupe
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Vinpai
|Résultats annuels (Après clôture)
|Virbac
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Vogo
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Wallix
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|17/04/2026
|Carbios
|Résultats annuels
|Hermes
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Implanet
|Assemblée générale annuelle
|Maisons du Monde
|Résultats annuels
|Valbiotis
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|We.Connect
|Résultats annuels (Avant ouverture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 07:12
Valeurs associées
|169,500 EUR
|Euronext Paris
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|Euronext Amsterdam
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|1 757,500 EUR
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|23,100 EUR
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