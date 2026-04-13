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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 07:12

date société événement
13/04/2026 Goldman Sachs Group Résultats du 1er trimestre
Home Concept France Assemblée générale annuelle (21:00)
Lvmh Chiffre d'affaires 1er trimestre
MGI Digital Graphic Réunion d'analystes annuelle (16:00)
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Semco Technologies Résultats annuels (Après clôture)
14/04/2026 Airbus Assemblée générale annuelle
Catering Intl Sces Chiffre d'affaires 1er trimestre
Covivio Hotels Assemblée générale annuelle
DMS Group Résultats annuels (Après clôture)
European Medical Solutions Résultats annuels
Forsee Power Résultats annuels
Implanet Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
JPMorgan Chase Co. Résultats du 1er trimestre
Kering Réunion d'analystes trimestrielle (17:00)
Sidetrade Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Smaio Résultats annuels (Après clôture)
Stellantis Assemblée générale annuelle
The Travelers Companies Résultats du 1er trimestre
Vinci Assemblée générale annuelle
Voyageurs du monde Résultats annuels
15/04/2026 ASML HOLDING Résultats du 1er trimestre
Catana Group Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Catering Intl Sces Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Covivio Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Covivio Hotels Résultats du 1er trimestre
Drone Volt Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Exail technologies Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Fonciere Inea Chiffre d'affaires 1er trimestre
Gl Events Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Groupe Sfpi Résultats annuels
Hermes Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Hipay Group Réunion d'analystes annuelle (16:00)
Hunyvers Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Kaufman Et Broad Résultats du 1er trimestre
Macompta.fr Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Mauna Kea Tech Chiffre d'affaires 1er trimestre
Mint Résultats annuels
NFL Biosciences Résultats annuels (Après clôture)
One Experience Résultats annuels
Rebirth Résultats annuels
Voyageurs du monde Réunion d'analystes annuelle (14:30)
Waga Energy Résultats annuels
16/04/2026 Ateme Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Bourse Direct Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Broadpeak Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Covivio Assemblée générale annuelle
Groupe Sfpi Réunion d'analystes annuelle
Icade Résultats du 1er trimestre (Après clôture)
Ipsos Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Kaufman Et Broad Réunion d'analystes trimestrielle
Lagardere Chiffre d'affaires 1er trimestre (17:35)
Louis Hachette Group Chiffre d'affaires 1er trimestre (17:35)
Marie Brizard Wine and Spirits Résultats annuels
Maurel Et Prom Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Pernod Ricard Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Planisware Chiffre d'affaires 1er trimestre
Pluxee Résultats du 1er semestre
Pullup Entertainment Réunion d'analystes trimestrielle (18:15)
TF1 Assemblée générale annuelle (09:30)
Theraclion Résultats annuels
Thermador Groupe Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Vinpai Résultats annuels (Après clôture)
Virbac Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Vogo Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Wallix Chiffre d'affaires 1er trimestre
17/04/2026 Carbios Résultats annuels
Hermes Assemblée générale annuelle (09:30)
Implanet Assemblée générale annuelle
Maisons du Monde Résultats annuels
Valbiotis Assemblée générale annuelle (09:30)
We.Connect Résultats annuels (Avant ouverture)

Valeurs associées

AIRBUS
169,500 EUR Euronext Paris 0,00%
ASML HLDG
1 270,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ATEME
9,160 EUR Euronext Paris 0,00%
BOURSE DIRECT
4,960 EUR Euronext Paris 0,00%
BROADPEAK
2,120 EUR Euronext Paris 0,00%
CARBIOS
8,330 EUR Euronext Paris 0,00%
CATANA GROUP
2,400 EUR Euronext Paris 0,00%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
14,100 EUR Euronext Paris 0,00%
COVIVIO
56,700 EUR Euronext Paris 0,00%
COVIVIO HOTELS
24,200 EUR Euronext Paris 0,00%
DMS
1,310 EUR Euronext Paris 0,00%
DRONE VOLT
0,5740 EUR Euronext Paris 0,00%
EU MED SOL
5,2500 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
123,300 EUR Euronext Paris 0,00%
FONCIERE INEA
34,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
FORSEE POWER
0,2545 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
32,600 EUR Euronext Paris 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
907,790 USD NYSE +0,45%
GROUPE SFPI
1,6150 EUR Euronext Paris 0,00%
HERMES INTL
1 757,500 EUR Euronext Paris 0,00%
HIPAY GROUP
5,200 EUR Euronext Paris +0,39%
HOME CONCEPT
16,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
HUNYVERS
7,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
ICADE
20,260 EUR Euronext Paris 0,00%
IMPLANET
0,2225 EUR Euronext Paris 0,00%
IPSOS
35,900 EUR Euronext Paris 0,00%
JPMORGAN CHASE
309,950 USD NYSE -0,16%
KAUFMAN ET BROAD
29,400 EUR Euronext Paris 0,00%
KERING
276,450 EUR Euronext Paris 0,00%
LAGARDERE SA
19,180 EUR Euronext Paris 0,00%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,740 EUR Euronext Paris 0,00%
LVMH
483,300 EUR Euronext Paris 0,00%
MACOMPTA.FR
5,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
MAISONS DU MONDE
0,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
MARIE BRIZARD
2,740 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUNA KEA
0,1888 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUREL & PROM
9,735 EUR Euronext Paris 0,00%
MGI DIGIT TECH
12,460 EUR Euronext Paris 0,00%
MINT
5,360 EUR Euronext Paris 0,00%
NFL BIOSCIENCES
1,136 EUR Euronext Paris 0,00%
ONE EXPERIENCE
0,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
65,220 EUR Euronext Paris 0,00%
PLANISWARE
14,600 EUR Euronext Paris 0,00%
PLUXEE
11,070 EUR Euronext Paris 0,00%
PULLUP ENTERTAINMENT
13,780 EUR Euronext Paris 0,00%
REBIRTH
2,320 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
905,000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET CI E87
740,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SEMCO TECHNOLOGIES
38,500 EUR Euronext Paris 0,00%
SIDETRADE
161,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SMAIO
7,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
6,891 EUR MIL 0,00%
TF1
7,230 EUR Euronext Paris 0,00%
THERACLION
0,4650 EUR Euronext Paris 0,00%
THERMADOR
73,000 EUR Euronext Paris 0,00%
TRAVELERS COS
297,140 USD NYSE -2,00%
VALBIOTIS
1,0300 EUR Euronext Paris 0,00%
VINCI
135,650 EUR Euronext Paris 0,00%
VINPAI
3,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRBAC
360,000 EUR Euronext Paris 0,00%
VOGO
2,1600 EUR Euronext Paris 0,00%
VOYAGEURS MONDE
141,000 EUR Euronext Paris 0,00%
WAGA ENERGY
23,450 EUR Euronext Paris 0,00%
WALLIX GROUP
23,550 EUR Euronext Paris 0,00%
WE.CONNECT
23,100 EUR Euronext Paris 0,00%
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