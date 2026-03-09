Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|09/03/2026
|Seche Environnement
|Résultat du annuel (Après clôture)
|10/03/2026
|Assystem
|Résultats annuels
|Haulotte Group
|Résultats annuels
|Klarsen
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Lumibird
|Résultats annuels (Après clôture)
|MG International
|Résultats annuels
|Qwamplify
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Robertet
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Robertet Ci
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Seche Environnement
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Sirius Media (ex: Metadvertise)
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Volkswagen AG
|Résultats annuels
|11/03/2026
|Alpes (Compagnie)
|Assemblée générale annuelle
|Assystem
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|CapGemini
|Assemblée générale mixte (14h30)
|Damartex
|Résultat du 1er semestre
|Ekinops
|Résultats annuels (Après clôture)
|Elis
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Eurazeo
|Résultats annuels
|Groupe Partouche
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Guerbet
|Résultats annuels (Après clôture)
|Haulotte Group
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|ID Logistics
|Résultats annuels (Après clôture)
|Inditex SA
|Intrasense
|Résultats annuels (Après clôture)
|Lanson-BCC
|Résultats annuels
|Lumibird
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Manitou Bf
|Résultats annuels
|Neurones
|Résultats annuels
|Osmosun
|Assemblée générale mixte (11:00)
|Robertet
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Robertet Ci
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Sergeferrari Group
|Résultats annuels (Après clôture)
|Sogeclair
|Réunion d'analystes annuelle (17:30)
|12/03/2026
|Abionyx Pharma
|Résultats annuels
|Acteos
|Résultats annuels
|Altamir
|Résultats annuels (Après clôture)
|Antin infra Partn
|Réunion d'analystes annuelle (11:00)
|BMW
|Résultats annuels
|Ekinops
|Réunion d'analystes annuelle
|Fill Up Media
|Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
|Gaumont
|Résultats annuels
|Guerbet
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|ID Logistics
|Réunion d'analystes annuelle (09:30)
|JC Decaux SE
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Maurel Et Prom
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Miliboo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Neurones
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Omer-Decugis Cie
|Assemblée générale annuelle
|Rubis
|Résultats annuels
|STEF
|Résultat du annuel (Après clôture)
|Sword Group
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Verimatrix
|Résultats annuels (Après clôture)
|Vivendi
|Résultats annuels
|Voltalia
|Résultat du annuel
|13/03/2026
|Altamir
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Valeurs associées
|3,295 EUR
|Euronext Paris
|+1,23%
|0,8580 EUR
|Euronext Paris
|+3,87%
|27,500 EUR
|Euronext Paris
|-2,52%
|9,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,97%
|44,600 EUR
|Euronext Paris
|+0,56%
|79,800 EUR
|XETRA
|-1,99%
|109,750 EUR
|Euronext Paris
|+0,09%
|27,150 EUR
|Euronext Paris
|-0,73%
|2,500 EUR
|Euronext Paris
|-7,41%
|2,015 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
|24,660 EUR
|Euronext Paris
|-0,16%
|45,620 EUR
|Euronext Paris
|-1,00%
|5,6500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|100,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,96%
|12,260 EUR
|Euronext Paris
|-1,61%
|2,070 EUR
|Euronext Paris
|-0,96%
|373,500 EUR
|Euronext Paris
|-0,66%
|47,4700 EUR
|Sibe
|+1,50%
|51,8000 EUR
|Sibe
|-2,23%
|0,2400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|16,600 EUR
|Euronext Paris
|-1,25%
|1,0200 EUR
|Euronext Paris
|-4,67%
|27,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,42%
|23,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|20,750 EUR
|Euronext Paris
|-0,24%
|9,360 EUR
|Euronext Paris
|+0,32%
|2,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,6800 EUR
|Euronext Paris
|-1,75%
|34,450 EUR
|Euronext Paris
|-1,57%
|9,460 EUR
|Euronext Paris
|-0,42%
|0,5060 EUR
|Euronext Paris
|-7,66%
|17,950 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
|1,8400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|825,000 EUR
|Euronext Paris
|-0,24%
|602,0000 EUR
|Euronext Paris
|-18,63%
|35,240 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
|66,300 EUR
|Euronext Paris
|+1,69%
|7,580 EUR
|Euronext Paris
|-2,57%
|0,0009 EUR
|Euronext Paris
|-10,00%
|31,500 EUR
|Euronext Paris
|+3,62%
|121,400 EUR
|Euronext Paris
|-0,16%
|31,800 EUR
|Euronext Paris
|+1,76%
|0,1900 EUR
|Euronext Paris
|+1,33%
|2,021 EUR
|Euronext Paris
|-3,58%
|89,980 EUR
|XETRA
|-3,04%
|6,815 EUR
|Euronext Paris
|-1,09%
