 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 07:16

date société événement
09/03/2026 Seche Environnement Résultat du annuel (Après clôture)
10/03/2026 Assystem Résultats annuels
Haulotte Group Résultats annuels
Klarsen Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Lumibird Résultats annuels (Après clôture)
MG International Résultats annuels
Qwamplify Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Seche Environnement Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Sirius Media (ex: Metadvertise) Assemblée générale annuelle (09:00)
Volkswagen AG Résultats annuels
11/03/2026 Alpes (Compagnie) Assemblée générale annuelle
Assystem Réunion d'analystes annuelle (08:30)
CapGemini Assemblée générale mixte (14h30)
Damartex Résultat du 1er semestre
Ekinops Résultats annuels (Après clôture)
Elis Résultats annuels (Avant ouverture)
Eurazeo Résultats annuels
Groupe Partouche Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Guerbet Résultats annuels (Après clôture)
Haulotte Group Réunion d'analystes annuelle (10:00)
ID Logistics Résultats annuels (Après clôture)
Inditex SA
Intrasense Résultats annuels (Après clôture)
Lanson-BCC Résultats annuels
Lumibird Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Manitou Bf Résultats annuels
Neurones Résultats annuels
Osmosun Assemblée générale mixte (11:00)
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Sergeferrari Group Résultats annuels (Après clôture)
Sogeclair Réunion d'analystes annuelle (17:30)
12/03/2026 Abionyx Pharma Résultats annuels
Acteos Résultats annuels
Altamir Résultats annuels (Après clôture)
Antin infra Partn Réunion d'analystes annuelle (11:00)
BMW Résultats annuels
Ekinops Réunion d'analystes annuelle
Fill Up Media Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
Gaumont Résultats annuels
Guerbet Réunion d'analystes annuelle (08:30)
ID Logistics Réunion d'analystes annuelle (09:30)
JC Decaux SE Résultats annuels (Avant ouverture)
Maurel Et Prom Résultats annuels (Avant ouverture)
Miliboo Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Neurones Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Omer-Decugis Cie Assemblée générale annuelle
Rubis Résultats annuels
STEF Résultat du annuel (Après clôture)
Sword Group Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Verimatrix Résultats annuels (Après clôture)
Vivendi Résultats annuels
Voltalia Résultat du annuel
13/03/2026 Altamir Réunion d'analystes annuelle (08:30)

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,295 EUR Euronext Paris +1,23%
ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,8580 EUR Euronext Paris +3,87%
ALTAMIR
27,500 EUR Euronext Paris -2,52%
ANTIN INFRA. PARTNERS
9,200 EUR Euronext Paris -0,97%
ASSYSTEM
44,600 EUR Euronext Paris +0,56%
BMW
79,800 EUR XETRA -1,99%
CAPGEMINI
109,750 EUR Euronext Paris +0,09%
CIE DES ALPES
27,150 EUR Euronext Paris -0,73%
DAMARTEX
2,500 EUR Euronext Paris -7,41%
EKINOPS
2,015 EUR Euronext Paris -1,71%
ELIS
24,660 EUR Euronext Paris -0,16%
EURAZEO
45,620 EUR Euronext Paris -1,00%
FILL UP MEDIA
5,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
GAUMONT
100,0000 EUR Euronext Paris -1,96%
GUERBET
12,260 EUR Euronext Paris -1,61%
HAULOTTE GROUP
2,070 EUR Euronext Paris -0,96%
ID LOGISTICS
373,500 EUR Euronext Paris -0,66%
INDITEX
47,4700 EUR Sibe +1,50%
INDITEX
51,8000 EUR Sibe -2,23%
INTRASENSE
0,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
16,600 EUR Euronext Paris -1,25%
KLARSEN
1,0200 EUR Euronext Paris -4,67%
LANSON-BCC
27,7000 EUR Euronext Paris -1,42%
LUMIBIRD
23,700 EUR Euronext Paris 0,00%
MANITOU BF
20,750 EUR Euronext Paris -0,24%
MAUREL & PROM
9,360 EUR Euronext Paris +0,32%
MG INTERNATIONAL
2,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
MILIBOO
1,6800 EUR Euronext Paris -1,75%
NEURONES
34,450 EUR Euronext Paris -1,57%
OMER-DECUGIS & CIE
9,460 EUR Euronext Paris -0,42%
OSMOSUN
0,5060 EUR Euronext Paris -7,66%
PARTOUCHE
17,950 EUR Euronext Paris -0,28%
QWAMPLIFY
1,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
825,000 EUR Euronext Paris -0,24%
ROBERTET CI E87
602,0000 EUR Euronext Paris -18,63%
RUBIS
35,240 EUR Euronext Paris +1,03%
SECHE ENVIRONNEMENT
66,300 EUR Euronext Paris +1,69%
SERGE FERRARI
7,580 EUR Euronext Paris -2,57%
SIRIUS MEDIA
0,0009 EUR Euronext Paris -10,00%
SOGECLAIR
31,500 EUR Euronext Paris +3,62%
STEF
121,400 EUR Euronext Paris -0,16%
SWORD GROUP
31,800 EUR Euronext Paris +1,76%
VERIMATRIX
0,1900 EUR Euronext Paris +1,33%
VIVENDI
2,021 EUR Euronext Paris -3,58%
VOLKSWAGEN VZ
89,980 EUR XETRA -3,04%
VOLTALIA
6,815 EUR Euronext Paris -1,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOITEC : L'indécision domine
    SOITEC : L'indécision domine
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • VERALLIA : Baissier mais survendu
    VERALLIA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • EIFFAGE : La consolidation peut se poursuivre
    EIFFAGE : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank