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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 08:40
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date société événement
28/09/2026 Baikowski Résultats du 1er semestre (08:45)
Dekuple Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Ecoslops Résultats du 1er semestre
Equasens Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Guerbet Résultats du 1er semestre
Haffner Energy Assemblée générale annuelle
Intrasense Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Lexibook Linguist. Assemblée générale annuelle (14:30)
North Atlantic Energies Résultats du 1er semestre
Ose Immunotherapeutics Résultats du 1er semestre
Spartoo Résultats du 1er semestre
29/09/2026 Ediliziacrobatica Résultats du 1er semestre
Figeac Aero Assemblée générale annuelle (10:00)
Genfit Résultats du 1er semestre
GenSight Biologics Résultats du 1er semestre
Guerbet Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
Invibes Advertising Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Jacques Bogart Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Lighton Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Maat Pharma Résultats du 1er semestre
Paref Résultats du 1er semestre
Passat Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Pierre Vacances Assemblée générale mixte (17:00)
Racing Force Résultats du 1er semestre
Theranexus Résultats du 1er semestre
Upergy Résultats du 1er semestre
Voyageurs du monde Résultats du 1er semestre
Waga Energy Résultats du 1er semestre
Xilam Animation Résultats du 1er semestre
30/09/2026 Ab Science Résultats du 1er semestre
Artea Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Carvolix Résultats du 1er semestre
Coheris Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Constructeurs du bois Résultats du 1er semestre
Explosifs Prod. Chi. Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Financiere Marjos Résultats du 1er semestre
Florentaise Assemblée générale annuelle (10:00)
Groupe Jaj Assemblée générale annuelle (10:30)
Hopscotch Groupe Résultats du 1er semestre
Hydro-Exploit. Assemblée générale annuelle (09:00)
Kaufman Et Broad Résultats du 3ème trimestre
Keyrus Résultats du 1er semestre
Lacroix Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Lhyfe Résultats du 1er semestre
Medincell Assemblée générale annuelle
Metavisio Assemblée générale annuelle (11:00)
Novacyt Résultats du 1er semestre
Pacte Novation Assemblée générale annuelle (14:00)
Prismaflex Intl Assemblée générale annuelle (14:30)
Racing Force Réunion d'analystes semestrielle
Showroomprive Résultats du 1er semestre
Ubisoft Entertainment Assemblée générale annuelle
Voyageurs du monde Réunion d'analystes semestrielle (10:30)
Watera Résultats du 1er semestre
01/10/2026 Argan Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Broadpeak Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Enensys Technologies Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Hopscotch Groupe Réunion d'analystes semestrielle
Icape Holding Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Kaufman Et Broad Réunion d'analystes trimestrielle
Lacroix Réunion d'analystes semestrielle (10:30)
Stif Résultats du 1er semestre
02/10/2026 Bonduelle Résultats annuels
Stif Réunion d'analystes semestrielle (09:00)

Valeurs associées

AB SCIENCE
0,6870 EUR Euronext Paris +0,44%
ARGAN
70,9000 EUR Euronext Paris +1,00%
ARTEA
6,8000 EUR Euronext Paris +7,09%
BAIKOWSKI
22,9000 EUR Euronext Paris -0,43%
BOGART
2,0200 EUR Euronext Paris +7,16%
BONDUELLE
8,1400 EUR Euronext Paris +0,25%
BROADPEAK
2,1400 EUR Euronext Paris -1,38%
CARVOLIX
5,6200 EUR Euronext Paris -0,35%
COHERIS
8,8400 EUR Euronext Paris +0,68%
DEKUPLE
24,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
ECOSLOPS
1,0500 EUR Euronext Paris +2,44%
EDILIZIACROB
1,965 EUR MIL -1,75%
ENENSYS TECHNO
1,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
EPC GROUPE
305,0000 EUR Euronext Paris +1,67%
EQUASENS
33,8000 EUR Euronext Paris +14,77%
FIGEAC AERO
11,1000 EUR Euronext Paris +0,18%
FIN MARJOS
1,5500 EUR Euronext Paris 0,00%
FLORENTAISE
1,0400 EUR Euronext Paris 0,00%
GENFIT
9,2600 EUR Euronext Paris +3,81%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,1176 EUR Euronext Paris -4,23%
GROUPE JAJ (EX JAJ DISTRIBUTION)
1,2900 EUR Euronext Paris 0,00%
GUERBET
7,0500 EUR Euronext Paris +0,28%
HAFFNER ENERGY
0,8420 EUR Euronext Paris +9,35%
HOPSCOTCH GRP
13,2000 EUR Euronext Paris -0,38%
HYDRO-EXPLOITATIONS
110,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ICAPE HOLDING
8,5800 EUR Euronext Paris +1,66%
INTRASENSE
0,2110 EUR Euronext Paris -1,40%
INVIBES ADV
1,3400 EUR Euronext Paris -7,59%
KAUFMAN ET BROAD
21,3000 EUR Euronext Paris +1,67%
KEYRUS
8,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
LACROIX
16,7000 EUR Euronext Paris -1,18%
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
1,4900 EUR Euronext Paris -12,35%
LEXIBOOK LINGUIST
8,3800 EUR Euronext Paris 0,00%
LHYFE
1,8080 EUR Euronext Paris +0,56%
LIGHTON
3,1500 EUR Euronext Paris +1,29%
MAAT PHARMA
1,1980 EUR Euronext Paris +5,64%
MEDINCELL
23,0600 EUR Euronext Paris +0,17%
METAVISIO (THOMSON COMP.)
0,0010 EUR Euronext Paris -9,09%
NORTH ATLANTIC ENERGIES
99,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
NOVACYT
0,5260 EUR Euronext Paris +3,75%
OSE IMMUNO
2,3720 EUR Euronext Paris +5,80%
PACTE NOVATION
7,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
PAREF
24,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
PASSAT
5,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PIERRE ET VACANCES
1,8540 EUR Euronext Paris -0,32%
PRISMAFLEX INTL
7,6400 EUR Euronext Paris +0,26%
RACING FORCE
4,980 EUR MIL 0,00%
SHOWROOMPRIVE
1,1050 EUR Euronext Paris -3,91%
SPARTOO
0,2760 EUR Euronext Paris +6,15%
STIF
45,5000 EUR Euronext Paris -1,52%
THX PHARMA (EX THERANEXUS)
3,3850 EUR Euronext Paris -0,44%
UBISOFT
5,3400 EUR Euronext Paris +0,04%
UPERGY
1,6400 EUR Euronext Paris +12,71%
VOYAGEURS MONDE
179,000 EUR Euronext Paris 0,00%
WAGA ENERGY
23,1500 EUR Euronext Paris +0,22%
WATERA
1,1350 EUR Euronext Paris -2,58%
XILAM ANIMATION
4,2300 EUR Euronext Paris -0,70%
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HAFFNER ENERGY
0,85 +10,39%
Pétrole Brent
106,91 +0,13%
CAC 40
8 105,19 +0,34%
2CRSI
28,4 -2,34%
GENFIT
9,31 +4,37%
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