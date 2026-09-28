Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|28/09/2026
|Baikowski
|Résultats du 1er semestre (08:45)
|Dekuple
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Ecoslops
|Résultats du 1er semestre
|Equasens
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Guerbet
|Résultats du 1er semestre
|Haffner Energy
|Assemblée générale annuelle
|Intrasense
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Lexibook Linguist.
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|North Atlantic Energies
|Résultats du 1er semestre
|Ose Immunotherapeutics
|Résultats du 1er semestre
|Spartoo
|Résultats du 1er semestre
|29/09/2026
|Ediliziacrobatica
|Résultats du 1er semestre
|Figeac Aero
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Genfit
|Résultats du 1er semestre
|GenSight Biologics
|Résultats du 1er semestre
|Guerbet
|Réunion d'analystes semestrielle (08:30)
|Invibes Advertising
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Jacques Bogart
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Lighton
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Maat Pharma
|Résultats du 1er semestre
|Paref
|Résultats du 1er semestre
|Passat
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Pierre Vacances
|Assemblée générale mixte (17:00)
|Racing Force
|Résultats du 1er semestre
|Theranexus
|Résultats du 1er semestre
|Upergy
|Résultats du 1er semestre
|Voyageurs du monde
|Résultats du 1er semestre
|Waga Energy
|Résultats du 1er semestre
|Xilam Animation
|Résultats du 1er semestre
|30/09/2026
|Ab Science
|Résultats du 1er semestre
|Artea
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Carvolix
|Résultats du 1er semestre
|Coheris
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Constructeurs du bois
|Résultats du 1er semestre
|Explosifs Prod. Chi.
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Financiere Marjos
|Résultats du 1er semestre
|Florentaise
|Assemblée générale annuelle (10:00)
|Groupe Jaj
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|Hopscotch Groupe
|Résultats du 1er semestre
|Hydro-Exploit.
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Kaufman Et Broad
|Résultats du 3ème trimestre
|Keyrus
|Résultats du 1er semestre
|Lacroix
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Lhyfe
|Résultats du 1er semestre
|Medincell
|Assemblée générale annuelle
|Metavisio
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Novacyt
|Résultats du 1er semestre
|Pacte Novation
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|Prismaflex Intl
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Racing Force
|Réunion d'analystes semestrielle
|Showroomprive
|Résultats du 1er semestre
|Ubisoft Entertainment
|Assemblée générale annuelle
|Voyageurs du monde
|Réunion d'analystes semestrielle (10:30)
|Watera
|Résultats du 1er semestre
|01/10/2026
|Argan
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Broadpeak
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Enensys Technologies
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Hopscotch Groupe
|Réunion d'analystes semestrielle
|Icape Holding
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Kaufman Et Broad
|Réunion d'analystes trimestrielle
|Lacroix
|Réunion d'analystes semestrielle (10:30)
|Stif
|Résultats du 1er semestre
|02/10/2026
|Bonduelle
|Résultats annuels
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|Réunion d'analystes semestrielle (09:00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
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