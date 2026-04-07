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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 06:49

date société événement
07/04/2026 Emeis Résultats annuels (Après clôture)
GenSight Biologics Chiffre d'affaires 1er trimestre
Latecoere Résultats annuels (Après clôture)
Ldc Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Thermador Groupe Assemblée générale annuelle
Upergy Chiffre d'affaires 1er trimestre
08/04/2026 Arcure Résultats annuels (Avant ouverture)
Bnp Paribas Assemblée générale extraordinaire (09:30)
Ecoslops Résultats annuels
Emeis Réunion d'analystes annuelle (11:00)
Lepermislibre Résultats annuels
Riber Résultats annuels (Avant ouverture)
Societe Francaise de Casinos Assemblée générale annuelle (09:00)
Spineguard Résultats annuels
09/04/2026 Bluelinea Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
Enensys Technologies Résultats annuels (Après clôture)
Entreparticuliers.com Résultats annuels
Gevelot Résultats annuels
I2S Chiffre d'affaires 1er trimestre
Kumulus Vape Résultats annuels
Mauna Kea Tech Résultats annuels
Munic Résultats annuels (Après clôture)
Nokia Corporation Assemblée générale annuelle
Nsc Groupe Résultats annuels
OVHCLOUD Résultats du 1er semestre
Patrimoine et Commerce Chiffre d'affaires 1er trimestre
Robertet Résultats annuels
Robertet Ci Résultats annuels
Smtpc Chiffre d'affaires 1er trimestre
10/04/2026 Akwel Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Baikowski Résultats annuels (08:45)
Cofidur Résultats annuels
Renault Assemblée générale extraordinaire (10:00)
Sodexo Résultats du 1er semestre
Televerbier Assemblée générale annuelle
Vicat Assemblée générale annuelle

Valeurs associées

AKWEL
7,000 EUR Euronext Paris -1,41%
ARCURE
2,660 EUR Euronext Paris +0,57%
BAIKOWSKI
19,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
BLUELINEA
0,4900 EUR Euronext Paris 0,00%
BNP PARIBAS
83,300 EUR Euronext Paris -2,44%
COFIDUR
296,0000 EUR Euronext Paris +0,68%
ECOSLOPS
1,1800 EUR Euronext Paris -4,84%
EMEIS
13,700 EUR Euronext Paris -1,23%
ENENSYS TECHNO
0,8500 EUR Euronext Paris -1,16%
ETHERO
1,0350 EUR Euronext Paris +3,50%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0885 EUR Euronext Paris +2,08%
GEVELOT
173,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
I2S
6,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
KUMULUS VAPE
3,3000 EUR Euronext Paris +2,48%
LATECOERE
0,0208 EUR Euronext Paris +5,05%
LDC
100,000 EUR Euronext Paris +0,10%
LEPERMISLIBRE
0,0795 EUR Euronext Paris -2,45%
MAUNA KEA
0,1912 EUR Euronext Paris -1,44%
MUNIC
0,5400 EUR Euronext Paris -1,82%
NSC GROUPE
73,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
OVHCLOUD
9,600 EUR Euronext Paris +2,40%
PATRIMOINE COM.
23,6000 EUR Euronext Paris -0,42%
RENAULT
30,100 EUR Euronext Paris +0,20%
RIBER
5,500 EUR Euronext Paris -0,18%
ROBERTET
815,000 EUR Euronext Paris +0,25%
ROBERTET CI E87
672,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SMTPC
28,800 EUR Euronext Paris -0,35%
SOC FRANC CASINOS
1,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SODEXO
45,260 EUR Euronext Paris -0,40%
SPINEGUARD
0,1178 EUR Euronext Paris +2,43%
TELEVERBIER
64,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
THERMADOR
69,700 EUR Euronext Paris -1,97%
UPERGY
1,920 EUR Euronext Paris +0,52%
VICAT
62,000 EUR Euronext Paris -4,17%
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