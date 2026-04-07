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|07/04/2026
|Emeis
|Résultats annuels (Après clôture)
|GenSight Biologics
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Latecoere
|Résultats annuels (Après clôture)
|Ldc
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Thermador Groupe
|Assemblée générale annuelle
|Upergy
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|08/04/2026
|Arcure
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Bnp Paribas
|Assemblée générale extraordinaire (09:30)
|Ecoslops
|Résultats annuels
|Emeis
|Réunion d'analystes annuelle (11:00)
|Lepermislibre
|Résultats annuels
|Riber
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Societe Francaise de Casinos
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Spineguard
|Résultats annuels
|09/04/2026
|Bluelinea
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Avant ouverture)
|Enensys Technologies
|Résultats annuels (Après clôture)
|Entreparticuliers.com
|Résultats annuels
|Gevelot
|Résultats annuels
|I2S
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Kumulus Vape
|Résultats annuels
|Mauna Kea Tech
|Résultats annuels
|Munic
|Résultats annuels (Après clôture)
|Nokia Corporation
|Assemblée générale annuelle
|Nsc Groupe
|Résultats annuels
|OVHCLOUD
|Résultats du 1er semestre
|Patrimoine et Commerce
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Robertet
|Résultats annuels
|Robertet Ci
|Résultats annuels
|Smtpc
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|10/04/2026
|Akwel
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Baikowski
|Résultats annuels (08:45)
|Cofidur
|Résultats annuels
|Renault
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|Sodexo
|Résultats du 1er semestre
|Televerbier
|Assemblée générale annuelle
|Vicat
|Assemblée générale annuelle
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 06:49
Valeurs associées
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