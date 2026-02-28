Calendrier des actualités de REUTERS à 6h GMT/1h ET

28 février - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte Reuters à compter de 6h GMT/1h ET

TOP STORIES

MONDIAL

AFGHANISTAN-PAKISTAN/

Les talibans afghans ouverts aux pourparlers après les bombardements pakistanais sur Kaboul et Kandahar

Les talibans afghans ont déclaré vendredi qu'ils étaient prêts à négocier après que le Pakistan a bombardé leurs forces dans les grandes villes et ont déclaré que les alliés devenus ennemis étaient en "guerre ouverte".

IRAN-CRISIS-TRUMP-TALKS/

Le président Trump déclare à propos de l'Iran: "Parfois, il faut recourir à la force"

Le président américain Donald Trump a exprimé vendredi sa déception quant aux négociations menées par les Etats-Unis avec l'Iran sur son programme nucléaire et a prévenu qu'il fallait "parfois recourir à la force", dans un contexte de présence militaire massive dans la région qui pourrait présager des frappes contre la République islamique.

LES ÉTATS-UNIS

USA-TRUMP-EPSTEIN-CLINTONS/

Bill Clinton répond aux législateurs qui enquêtent sur Epstein: "Je n'ai rien vu"

Bill Clinton a déclaré vendredi aux législateurs qu'il n'avait "rien vu qui m'ait fait hésiter" lorsqu'il a passé du temps avec Jeffrey Epstein, alors que l'ancien président a témoigné à huis clos de sa relation avec l'ancien délinquant sexuel.

USA-SCOUTING-MILITARY/

Scouting America conclut un accord avec le Pentagone pour maintenir son soutien militaire

Scouting America a conclu un accord avec le Pentagone visant à débarrasser ses politiques et ses programmes de "l'idéologie radicale du woke" et à rétablir l'adhésion "basée uniquement sur le sexe biologique à la naissance", a déclaré vendredi le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

AFFAIRES

WARNER-BROS-DIS-M-A-PARAMOUNT-SKYDAN-CALIFORNIA/

La Californie est désormais le principal obstacle au rachat de Warner Bros par Paramount

La Californie a beaucoup à perdre si Paramount Skydance achète Warner Bros Discovery et pourrait faire obstacle à un accord, tandis que les liens politiques profonds de Paramount avec l'administration Trump devraient faciliter le chemin vers l'approbation réglementaire fédérale.

USA-PENTAGON-ANTHROPIC-TRUMP/

Trump ordonne aux agences américaines de se débarrasser de l'IA d'Anthropic alors que le Pentagone qualifie la startup de risque d'approvisionnement

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demandait au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic, et le Pentagone a dit qu'il déclarerait la startup comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, portant un coup majeur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous technologiques.

SPORTS

FOOTBALL - TIRAGE AU SORT DES CHAMPIONS/

Football-Le Real Madrid et Man City se retrouveront en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Manchester City et le Real Madrid vont renouer avec leur rivalité familière après avoir été tirés ensemble dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions pour la sixième fois depuis 2019-20, à la suite du tirage au sort de vendredi pour les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales.

PARALYMPIQUES-2026/

Paralympiques - De plus en plus de pays ne participent pas à la cérémonie d'ouverture de Milano Cortina et le boycott s'amplifie

MILAN, 27 février - Une semaine avant l'ouverture des Jeux paralympiques à Vérone, une liste croissante de pays prévoit de ne pas assister à la cérémonie pour protester contre l'inclusion d'athlètes russes sous leur propre drapeau, un boycott de plus en plus important qui menace d'assombrir le début des Jeux.

À VENIR

CATASTROPHES / ACCIDENTS

GRÈCE-TRAINS/CRASH- ANNIVERSAIRE (PIX) (TV)

Les Grecs se rassemblent pour marquer l'anniversaire de l'accident de train meurtrier de 2023, les ferries et les trains sont à l'arrêt

Les Grecs se rassemblent à Athènes et dans d'autres villes du pays pour marquer l'anniversaire de l'accident de train meurtrier de 2023, la pire catastrophe ferroviaire jamais enregistrée dans le pays, qui a tué 57 personnes, dont la plupart étaient des étudiants. Les ferries et les trains s'arrêteront car les travailleurs du secteur des transports devraient se joindre aux manifestations, quelques semaines avant le début d'un procès pénal sur la tragédie dite de Tempi, qui est devenue l'emblème de la négligence des infrastructures grecques au cours des décennies précédant l'accident.

28 fév 05:00 ET / 10:00 GMT

AFFAIRES / ÉCONOMIE

BERKSHIRE-ANNUAL REPORT/

Le PDG de Berkshire Hathaway, Greg Abel, publiera sa première lettre aux actionnaires

Berkshire Hathaway publiera la première lettre annuelle aux actionnaires du directeur général Greg Abel, qui a remplacé Warren Buffett à ce poste le 1er janvier. Les investisseurs examineront les perspectives de Greg Abel concernant le conglomérat, ses investissements et ses énormes liquidités, ainsi que la manière dont sa direction et ses actions peuvent différer de celles de ses prédécesseurs. La lettre sera accompagnée du rapport annuel et des résultats financiers de Berkshire pour le quatrième trimestre 2025 et pour l'année entière

28 fév 08:00 ET / 13:00 GMT

BERKSHIRE-RESULTS/

Berkshire Hathaway publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année entière

Berkshire Hathaway publiera ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année entière. Les investisseurs s'intéresseront à la manière dont les activités d'assurance de Berkshire gèrent la concurrence accrue et la baisse des taux d'intérêt, ainsi qu'à la mesure dans laquelle l'incertitude économique peut peser sur les activités de détail et de fabrication de Berkshire. Les investisseurs chercheront également à savoir comment Berkshire déploie ses énormes liquidités, et notamment s'il a repris ses rachats d'actions. Les résultats seront accompagnés de la première lettre annuelle aux actionnaires du directeur général Greg Abel, qui a remplacé Warren Buffett à ce poste le 1er janvier.

28 fév 08:00 ET / 13:00 GMT

ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT

AWARDS-BRITS/ (TV)

Les BRIT Awards se déroulent à Manchester

Manchester accueille les BRIT Awards, les récompenses de la musique pop britannique.

28 fév 14:00 ET / 19:00 GMT

SPORTS

SOCCER-ARGENTINA-BOJ-GIM/ (TV)

Football - Argentine - Primera Division - Torneo Apertura - Boca Juniors v Gimnasia La Plata

Boca Juniors affronte Gimnasia La Plata dans le Tournoi d'ouverture de la LPF Argentine.

28 fév 15:45 ET / 20:45 GMT