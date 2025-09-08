 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Calendrier de communication financière du second semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 08/09/2025 à 17:45

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), fabricant d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, communique aujourd’hui son calendrier de communication financière du deuxième semestre 2025.

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
3,5100 EUR Euronext Paris +14,71%

