Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce son calendrier de communication financière 2024 :

• 28 février 2024 : chiffre d’affaires de l’exercice 2023

• 11 avril 2024 : résultats annuels 2023

• 12 septembre 2024 : chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2024



NB : Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse





A propos de Cerinnov Group

Créé en 1998, Cerinnov Group conçoit, fabrique et commercialise, en France et à l’international, des équipements innovants et des solutions de nouvelles générations pour l’industrie de la céramique et du verre. Cerinnov Group est au cœur de la « 4ème révolution industrielle » en permettant à ses clients industriels de moderniser leurs sites de production et de se réinventer pour entrer dans l’ère de « l’usine du futur ».

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0013178712 - Code mnémo : ALPCV). Il est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Plus d’information sur https://www.cerinnov-group.com