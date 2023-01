Calendrier de communication financière 2023

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) publie aujourd’hui son agenda financier pour l’exercice 2023.



• 8 février 2023 :

Chiffre d’affaires annuel 2022



• 5 avril 2023 :

Résultats annuels 2022



• 26 juillet 2023 :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023



• 27 septembre 2023 :

Résultats du 1er semestre 2023



Toutes les publications sont post-clôture.



A propos de VOGO :

VOGO, dans l’univers du Sport, est un acteur international de premier plan pour ses solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels. Pour les professionnels, VOGO offre des outils d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande, accessibles via tablettes ou smartphones. VOGO est aujourd’hui également présent dans le secteur de l’industrie. L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Grenoble et Paris) et dispose de 2 filiales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. VOGO dispose d’une présence indirecte dans les autres pays par l’intermédiaire de son réseau composé d’une trentaine de distributeurs. VOGO est coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0011532225 – ALVGO).