CALENDRIER-Comment la guerre commerciale de Trump bouleverse l'économie mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Trump prolonge l'échéance des droits de douane de l'UE)

Les décisions tarifaires du président américain Donald Trump depuis son entrée en fonction le 20 janvier ont choqué les marchés financiers et envoyé une vague d'incertitude dans l'économie mondiale.

Voici une chronologie des principaux développements:

1er février - Trump impose des droits de douane de 25 % sur les importations mexicaines et la plupart des importations canadiennes, et de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine, en exigeant qu'elles réduisent le flux de fentanyl et d'immigrants illégaux vers les États-Unis. 3 février - Trump suspend sa menace d'imposer des droits de douane au Mexique et au Canada, acceptant une pause de 30 jours en échange de concessions sur l'application de la législation relative aux frontières et à la lutte contre la criminalité. Les États-Unis ne parviennent pas à un tel accord avec la Chine. 7 février - Trump reporte les droits de douane sur les colis de minimis, ou à faible coût, en provenance de Chine, jusqu'à ce que le ministère du commerce puisse confirmer que les procédures et les systèmes sont en place pour les traiter et percevoir les recettes tarifaires. 10 février - Trump augmente les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 25 % "sans exceptions ni exemptions". 3 mars - Trump déclare que les droits de douane de 25 % sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada prendront effet à partir du 4 mars et double les droits de douane liés au fentanyl sur toutes les importations chinoises pour les porter à 20 %. 5 mars - Le président accepte de retarder d'un mois les droits de douane sur certains véhicules construits au Canada et au Mexique après un appel avec les directeurs généraux de General Motors GM.N et Ford F.N et le président de Stellantis STLAM.MI . 6 mars - Trump exempte les marchandises provenant du Canada et du Mexique dans le cadre d'un pacte commercial nord-américain pendant un mois des droits de douane de 25 %. 26 mars - Trump dévoile des droits de douane de 25 % sur les voitures et les camions légers importés. 2 avril - Trump annonce des droits de douane globaux , avec une base de 10 % sur toutes les importations et des droits nettement plus élevés sur certains des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. 9 avril - Trump suspend pour 90 jours la plupart de ses droits de douane spécifiques à certains pays, qui avaient été mis en place moins de 24 heures plus tôt à la suite d'un bouleversement des marchés financiers qui a fait disparaître des milliers de milliards de dollars des bourses du monde entier.

Les droits de douane de 10 % sur la quasi-totalité des importations américaines restent en place. Trump indique qu'il augmentera les droits de douane sur les importations chinoises pour les porter à 125 %, contre 104 % le jour précédent. Cela porte à 145 % les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, y compris les droits de douane sur le fentanyl imposés plus tôt. 13 avril - L'administration américaine accorde des exclusions des droits de douane élevés sur les smartphones, les ordinateurs et certains autres produits électroniques importés en grande partie de Chine. 22 avril - L'administration Trump lance des enquêtes de sécurité nationale en vertu de l'article 232 de la loi sur le commerce de 1962 sur les importations de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs dans le cadre d'une tentative d'imposer des droits de douane sur les deux secteurs. 4 mai - Trump impose des droits de douane de 100 % sur tous les films produits en dehors des États-Unis. 9 mai - Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer annoncent un accord commercial bilatéral limité qui laisse en place des droits de douane de 10 % sur les exportations britanniques, élargit modestement l'accès à l'agriculture pour les deux pays et réduit les droits de douane américains prohibitifs sur les exportations de voitures britanniques. 12 mai - Les États-Unis et la Chine conviennent de réduire temporairement les droits de douane réciproques . Dans le cadre de cette trêve de 90 jours, les États-Unis ramènent de 145 % à 30 % les droits de douane supplémentaires qu'ils ont imposés sur les importations chinoises, tandis que les droits de douane chinois sur les importations américaines sont ramenés de 125 % à 10 %. 13 mai - Les États-Unis réduisent le tarif "de minimis" sur les expéditions chinoises, ramenant les droits de douane pour les articles d'une valeur maximale de 800 dollars de 120 % à 54 %. 23 mai - Trump recommande l'application d'un droit de douane de 50 % sur les marchandises en provenance de l'Union européenne à compter du 1er juin.

Il a également averti Apple AAPL.O qu'elle serait soumise à des droits de douane de 25 % sur si les téléphones qu'elle vendait aux États-Unis étaient fabriqués en dehors du pays. 25 mai - Donald Trump revient sur sa menace d'imposer des droits de douane de 50 % sur les importations en provenance de l'UE, en acceptant de reporter au 9 juillet la date limite pour les négociations entre les États-Unis et le bloc.