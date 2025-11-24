CALENDRIER-Barrick résout le différend avec le gouvernement malien concernant le complexe minier de Loulo-Gounkoto

La société minière canadienne Barrick Mining ABX.TO a conclu un accord avec le gouvernement malien pour résoudre tous leurs différends concernant le complexe minier aurifère de Loulo-Gounkoto depuis 2023.

Le différend portait sur la mise en œuvre d'un nouveau code minier malien qui augmente les taxes et accorde au gouvernement une participation accrue dans les mines d'or.

La société minière, anciennement Barrick Gold, a déclaré qu'elle abandonnera sa procédure d'arbitrage contre le Mali devant le tribunal des différends de la Banque mondiale. En contrepartie, le Mali abandonnera toutes les poursuites contre Barrick et ses filiales, libérera les employés et rendra le contrôle opérationnel à la société minière canadienne.

Voici la chronologie des événements:

14 juillet 2023: Le gouvernement militaire du Mali propose de modifier la loi sur l'exploitation minière afin d'accroître de 35 % la participation de l'État et des collectivités locales dans les projets.

27 septembre 2024: Les autorités militaires maliennes arrêtent quatre employés de la société minière pour des délits financiers présumés.

8 octobre 2024: Le gouvernement malien réclame environ 300 milliards de CFA (512 millions de dollars) à Barrick à titre de redevances impayées.

5 décembre 2024: Le Mali émet un mandat d'arrêt contre l'ancien directeur général de Barrick, Mark Bristow, l'accusant de blanchiment d'argent et de violation de la réglementation financière.

16 décembre 2024: Barrick menace de suspendre ses activités au Mali.

18 décembre 2024: Barrick lance une procédure d'arbitrage contre le Mali auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

13 janvier 2025: Le gouvernement militaire malien saisit 3 tonnes d'or dans la mine de Barrick

14 janvier 2025: Barrick suspend ses activités au Mali

19 février 2025: Barrick signe un nouvel accord avec le gouvernement malien pour mettre fin à un différend de près de deux ans sur ses actifs miniers dans le pays d'Afrique de l'Ouest. L'accord tombe à l'eau.

15 avril 2025: Les autorités maliennes ferment le bureau de Barrick à Bamako pour impôts impayés présumés, et le gouvernement menace de placer la mine suspendue de Loulo-Gounkoto sous administration provisoire à moins qu'elle ne rouvre et que les impôts ne soient acquittés.

7 mai 2025: Mark Bristow, directeur général de Barrick, déclare qu'il dépense 15 millions de dollars par mois pour faire fonctionner sa mine au Mali et qu'il ne sait pas où le gouvernement malien conserve l'or saisi à la société canadienne.

11 juin 2025: Barrick retire le complexe aurifère du Mali de ses prévisions de production pour 2025.

16 juin 2025: La mine de Loulo-Gounkoto au Mali est placée sous le contrôle de l'État par un tribunal

23 juin 2025: Les autorités fiscales maliennes rouvrent le bureau de Barrick à Bamako sous l'autorité d'un administrateur judiciaire

8 juillet 2025: L'administrateur du complexe de Loulo-Gounkoto prévoit de vendre une tonne métrique d'or de la réserve, alors que les opérations reprennent après près de six mois de suspension.

22 juillet 2025: Un tribunal malien rejette l'appel de Barrick visant la libération de quatre employés arrêtés en novembre dernier, qualifiant la demande d'infondée. Barrick déclare que les allégations contre les employés sont sans fondement.

29 septembre 2025: Barrick nomme Mark Hill, un cadre dirigeant chevronné , au poste de président-directeur général par intérim à la suite de la démission soudaine de Mark Bristow.

La gestion par Bristow de l'actif phare de Barrick au Mali s'est avérée être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour que le conseil d'administration initie un changement de direction, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait de l'affaire.

10 octobre 2025: L'exploitation de la mine d'or souterraine Loulo de Barrick au Mali devrait commencer le 15 octobre, quatre mois après qu'une administration provisoire nommée par le tribunal a pris le contrôle du site, ont déclaré deux sources à Reuters.

31 octobre 2025: L'instance d'arbitrage de la Banque mondiale rejette la demande de Barrick d'accélérer son arbitrage international contre le Mali.

21 novembre 2025: Barrick Mining et le gouvernement malien parviennent à un accord verbal pour résoudre leur différend sur le complexe minier, déclarent à Reuters deux sources au fait de la situation.

24 novembre 2025: Barrick Mining conclut un accord avec le gouvernement malien pour résoudre tous leurs différends concernant le complexe minier.