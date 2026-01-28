 Aller au contenu principal
CalciMedica chute en raison de problèmes de sécurité qui interrompent l'essai d'un médicament contre les lésions rénales
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments CalciMedica CALC.O chutent de 84% à 84 cents avant la mise sur le marché ** La société déclare que un comité indépendant a signalé des problèmes de sécurité dans l'essai à mi-parcours d'Auxora pour les lésions rénales graves, ce qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de l'organe

** Le comité a demandé à l'entreprise de revoir la manière dont les patients étaient recrutés

** Aucun décès n'a été lié au médicament et aucun effet secondaire grave n'a nécessité une déclaration urgente à la FDA, selon la compagnie

** La société déclare qu'elle examinera les données afin de décider si Auxora peut être testé à nouveau; tous les patients inscrits termineront le suivi

** L'Auxora avait déjà été testé dans la pancréatite et la pneumonie COVID-19 sans problème majeur de sécurité, selon la compagnie

** Les actions ont augmenté de ~86% en 2025

