CalciMedica chute en raison de problèmes de sécurité qui interrompent l'essai d'un médicament contre les lésions rénales

28 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments CalciMedica CALC.O chutent de 84% à 84 cents avant la mise sur le marché ** La société déclare que un comité indépendant a signalé des problèmes de sécurité dans l'essai à mi-parcours d'Auxora pour les lésions rénales graves, ce qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de l'organe

** Le comité a demandé à l'entreprise de revoir la manière dont les patients étaient recrutés

** Aucun décès n'a été lié au médicament et aucun effet secondaire grave n'a nécessité une déclaration urgente à la FDA, selon la compagnie

** La société déclare qu'elle examinera les données afin de décider si Auxora peut être testé à nouveau; tous les patients inscrits termineront le suivi

** L'Auxora avait déjà été testé dans la pancréatite et la pneumonie COVID-19 sans problème majeur de sécurité, selon la compagnie

** Les actions ont augmenté de ~86% en 2025