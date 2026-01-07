 Aller au contenu principal
Cal-Maine Foods en hausse après un bénéfice supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du producteur d'œufs Cal-Maine Foods CALM.O sont en hausse d'environ 1 % à 80 $ avant bourse

** CALM a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels en diversifiant ses ventes et sa gamme de produits vers des activités à plus forte marge telles que les œufs de spécialité et les aliments préparés, en misant sur la demande des consommateurs pour des repas riches en protéines

** Un portefeuille de produits diversifié a aidé CALM à compenser l'impact de la baisse des prix des œufs sur ses ventes et ses bénéfices

** CALM annonce un bénéfice par action de 2,13 $ pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,94 $ - selon les données du LSEG

** Les œufs de spécialité et les aliments préparés ont représenté 46,4 % des ventes nettes, en hausse de 1 520 points de base par rapport à l'année précédente

** Le mois dernier, la société a annoncé des investissements dans les aliments préparés afin d'augmenter la capacité de production de plus de 30 % au cours des deux prochaines années

** "Nous positionnons notre secteur des aliments préparés de manière à obtenir une croissance soutenue à deux chiffres en termes de volume" - Sherman Miller, directeur général de CALM

** Cependant, les ventes de CALM au 2ème trimestre ont chuté de 19,4% à 769,5 millions de dollars, les ventes d'œufs en coquille, le segment le plus important de la société, ont chuté de 12,5%

** CALM a chuté de ~23% en 2025

Valeurs associées

CAL-MAINE FOODS
78,7800 USD NASDAQ -0,38%
