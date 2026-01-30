Caixabank-Le bénéfice net recule au T4 avec la taxe bancaire

Caixabank CABK.MC a fait état vendredi d'un recul de 2,9% de son bénéfice net au quatrième trimestre, le groupe espagnol citant l'impact d'une taxe bancaire et d'une baisse des revenus liés aux prêts due à la baisse des taux d'intérêt.

La première banque d'Espagne en termes d'actifs nationaux a affiché un bénéfice net de 1,49 milliard d'euros pour la période d'octobre à décembre, contre 1,43 milliard d'euros prévu en moyenne par les analystes, après une charge de 166 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le bénéfice net a augmenté de 1,8% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,89 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,82 milliards d'euros.

Le revenu net d'intérêt (RNI) de la banque, qui mesure les revenus des prêts moins les coûts des dépôts, a baissé de 1% par rapport à la même période l'année dernière, pour s'établir à 2,72 milliards d'euros, conformément aux prévisions.

Il a toutefois augmenté de 1,5% par rapport au trimestre précédent grâce à la maîtrise des coûts des dépôts et au ralentissement du rythme de révision des taux des prêts, dû à la stabilisation des taux d'intérêt après que la BCE a maintenu son taux directeur inchangé en décembre.

