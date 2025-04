CaixaBank: bénéfice net de 1,47 MdE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,47 milliard d'euros au premier trimestre 2025, contre 1,01 milliard d'euros à la même période de 2024 (en hausse de 46,2 % et de 6,9 % à données comparables). CaixaBank compte 20,4 millions de clients à travers un réseau de plus de 4 100 agences en Espagne et au Portugal.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 2,43 milliards d'euros à la fin du trimestre (+22,3 %).



'Le compte de résultat reflète la baisse des taux d'intérêt du marché, avec une baisse de 4,9 % des revenus nets d'intérêts à 2,65 milliards d'euros, partiellement compensée par la croissance des volumes' indique le groupe.



Le revenu des services (gestion de fortune, assurance prévoyance et frais bancaires) est en hausse de 6,8 %. Les revenus tirés de la gestion de patrimoine ont augmenté de 16,5 % par rapport à la même période de 2024, les revenus de l'assurance protection sont en hausse de 1,9 % et les revenus de commissions bancaires sont également en progression (+1,4 %).



Les fonds de la clientèle s'élèvent à 690,52 milliards d'euros, après avoir augmenté de 54,03 milliards d'euros (+8,5 %) au cours des 12 derniers mois (5,16 milliards d'euros sur le trimestre, +0,8 %).



Le Groupe bénéficie d'une solide position de capital, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de 12,5 % à la fin du trimestre.





