CaixaBank AM étoffe son équipe de gestion discrétionnaire

(NEWSManagers.com) - La société de gestion espagnole CaixaBank Asset Management a procédé à trois recrutements pour son équipe de gestion discrétionnaire. Il s'agit de Mónica Pérez, María Mazo and Borja Picón. La première a travaillé chez Julius Baer en tant que consultante en investissement senior et chez Indosuez en tant que conseillère sur les fonds alternatifs. La deuxième a passé cinq ans chez Caser en tant que gérante d'investissements et le troisième a travaillé ces huit dernières années chez Inversis en tant qu'analyste-sélectionneur de fonds.