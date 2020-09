Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caixabank achète Bankia pour créer la plus grande banque d'Espagne Reuters • 18/09/2020 à 07:15









MADRID, 18 septembre (Reuters) - La banque espagnole Caixabank CABK.MC a annoncé vendredi l'acquisition de Bankia BKIA.MC , contrôlée par l'Etat, dans le cadre d'une opération intégralement en actions qui donnera naissance à la plus grande banque d'Espagne avec environ 600 milliards d'euros d'actifs. Caixabank propose 0,6845 action pour chaque titre Bankia. La transaction devrait générer environ 770 millions d'euros de synergies et 290 millions d'euros de revenus supplémentaires par an, disent les deux établissements. (Jesús Aguado version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BANKIA Sibe -5.07% CAIXABANK Sibe -2.62%