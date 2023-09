Caisse des Dépôts : Stéphane Magnan nommé directeur financier du Fonds d’épargne

(AOF) - Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a procédé sur proposition d’Olivier Mareuse, directeur général adjoint, directeur des gestions d’actifs et du Fonds d’épargne, à la nomination de Stéphane Magnan en tant que directeur financier du Fonds d’épargne. Cette nomination est effective depuis le 1er septembre. Il succède à François-Louis Ricard, nommé en juillet 2017. Stéphane Magnan, 58 ans, est diplômé de l’ENSAE. Il était depuis 2021 directeur des Marchés et des Financements (BFI) de la Banque Postale ou il est entré en 2012 comme directeur des Opération Financières.

