Caisse des Dépôts : record historique pour le Fonds d'épargne en 2025

(Zonebourse.com) - La Caisse des Dépôts publie le rapport annuel 2025 du Fonds d'épargne dans un environnement économique et financier marqué par des tensions persistantes. Dans un contexte de ralentissement de la collecte, ce fonds confirme la solidité de son modèle et son rôle clé dans le financement des projets d'intérêt général, qui se traduit par un niveau record du montant des prêts nouveaux accordés de 41,7 milliards d'euros. Cette performance s'inscrit dans une dynamique de soutien massif aux politiques publiques.

Le logement social et la politique de la ville concentrent une part majeure de ces financements, avec 22,9 MdsEUR engagés. Parallèlement, le secteur public local a bénéficié de 9,5 MdsEUR de prêts, finançant plus de 2 000 projets portés par les collectivités territoriales.

Enfin, une part significative des financements - plus de 15,7 MdsEUR - a été orientée vers des projets contribuant directement à la transformation écologique et énergétique.

Le modèle du Fonds d'épargne repose sur un principe simple et robuste : la transformation de l'épargne réglementée des Français en prêts de long terme au service de l'intérêt général.

Les dépôts collectés via le Livret A, le LDDS et le LEP - dont l'encours centralisé atteint 406,5 MdsEUR - constituent une ressource stable, sécurisée et disponible. Ces fonds sont ensuite mobilisés pour financer des prêts de très long terme, principalement en faveur du logement social et des collectivités locales.

Ce circuit court permet d'assurer une allocation efficace de l'épargne vers des projets utiles, tout en garantissant la sécurité des dépôts et un équilibre financier durable. Le portefeuille d'actifs financiers, qui s'élève à 203,3 MdsEUR, joue un rôle clé dans la gestion de la liquidité et dans la couverture des risques, permettant d'absorber les fluctuations de marché.

L'encours de prêts, qui atteint 244,9 MdsEUR, témoigne de la profondeur de l'engagement du Fonds d'épargne dans le financement de l'économie réelle, avec une prédominance des secteurs du logement social et des politiques publiques locales.

L'année 2025 s'inscrit dans la continuité d'un cycle économique sous tension. La hausse des taux d'intérêt de long terme, amorcée les années précédentes, a pesé sur la collecte d'épargne réglementée, notamment sur le Livret A et le LDDS, dont l'attractivité a été affectée par la concurrence d'autres placements et par les arbitrages des ménages.

L'année 2025 a donc été marquée par une évolution du contexte concurrentiel, devenue plus favorable au financement sur Fonds d'épargne. La hausse durable des taux longs et la réduction de l'offre de marché sur les maturités longues ont renforcé l'attractivité des prêts de la Banque des Territoires sur Fonds d'épargne.

Dans un environnement économique exigeant, le Fonds d'épargne démontre une nouvelle fois la robustesse de son modèle et sa capacité à répondre aux besoins de long terme du pays. Grâce à la confiance des épargnants et à une gestion rigoureuse, nous continuons à financer massivement le logement social, les infrastructures publiques et la transition écologique. Ce modèle vertueux, fondé sur la transformation de l'épargne en investissements utiles, est plus que jamais un pilier de l'action publique", a commenté Olivier Mareuse, directeur général adjoint, directeur des gestions d'actifs et du Fonds d'Epargne.

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