Cafom, Schneider Electric, Europlasma... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Baikowski
Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins précisera son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.
Cafom
Cafom a publié des comptes mitigés pour l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros.
Europlasma
Europlasma a annoncé, que dans le cadre d'un appel d'offres international, sa filiale Valdunes Industries a été sélectionnée par une société américaine pour la fourniture de roues de train. Le montant du contrat s'élève à près de 4,3 millions de dollars, soit environ 3,6 millions d'euros.
Riber
L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le groupe industriel poursuit le développement de l'actionnariat salarié avec une nouvelle opération couvrant une large partie de ses effectifs à l'international.
Wavestone
Le groupe de conseil annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer