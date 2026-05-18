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CAFOM réalise un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 18:20

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 235,3 MEUR, en hausse de 6,3% au 1er semestre de l'exercice 2025-2026 (période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026).. Cette progression est portée par l'activité e Commerce en Europe continentale avec une croissance à deux chiffres.

Le pôle de magasins en Outre-Mer a enregistré un chiffre d'affaires de 122,8 MEUR au 1er semestre 2025-2026, en baisse de -1,2% par rapport au 1er semestre 2024-2025.

Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires de 112,5 MEUR sur le 1er semestre, en progression de 15,8%. Il a profité de la croissance de Vente unique.com à l'international (qui compte pour 54% des ventes) et de celle de la place de marché.

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