Cafom prend acte de la liquidation judiciaire d'Habitat Design International

(AOF) - Cafom a pris acte de la mise en liquidation judiciaire d’Habitat Design International (HDI) le 28 décembre et fait un point sur ses relations avec cette dernière. Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer et propriétaire de la marque Habitat rappelle avoir accordé la licence de la marque Habitat à la société HDI dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de la société HDI, le 6 octobre 2020 à la société Terence Capital, détenue par Thierry Le Guénic.

Cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une volonté de recentrage du groupe Cafom sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer et de sites e-commerce.

"A cette date, HDI disposait d'une trésorerie nette de dettes financières de 15 millions d'euros, de 23 millions d'euros de stocks (entrepôt et magasins), de 3 millions d'euros d'avance fournisseur sur des prestations de logistique et d'un plan de financement validé par le Tribunal de Commerce", rappelle Cafom.

Outre la mise à disposition de la licence exclusive d'exploitation à HDI, Cafom assurait également, au travers de sa filiale Vente-unique.com, des prestations de logistique pour le compte de HDI. Sur le dernier exercice clos au 30 septembre 2023, le groupe a facturé 6,9 millions d'euros à HDI au titre de ces prestations, soit 1,7% du chiffre d'affaires consolidé du groupe Cafom.

Ce dernier opère Outre-Mer 5 magasins sous enseigne Habitat, qui ont réalisé 6,1 millions lors du dernier exercice, et dont l'activité perdure normalement.

Le groupe Cafom explique avoir pris la décision de résilier la licence de marque en raison du mécontentement grandissant des clients à l'égard d'HDI, notamment au titre des défauts de livraisons des marchandises commandées. "Les effets de cette résiliation ont été confirmés par une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny", ajoute la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.