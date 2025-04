Cafom : mise en oeuvre du projet de transfert de cotation le marché Euronext Growth

(AOF) - Le Conseil d’administration du groupe Cafom a décidé de mettre en œuvre le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth. Cette décision fait suite à l’Assemblée générale du 31 mars 2025, qui a approuvé la résolution ouvrant la voie à un transfert de cotation des titres du Groupe CAFOM, du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth et conférant tous pouvoirs au conseil d’administration afin de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation.

