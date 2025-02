Cafom envisage le transfert de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris

(AOF) - Le conseil d'administration de Cafom a décidé de soumettre à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 31 mars 2025 une demande afin de l'autoriser à procéder au transfert de cotation des titres de la société du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris.

"Ce projet vise à permettre au Groupe CAFOM de réduire les contraintes associées au marché réglementé Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre. Euronext Growth Paris propose un fonctionnement simplifié, plus adapté aux besoins du groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers", précise un communiqué du spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer.

