Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cafom en négociation exclusive pour la cession d'Habitat Reuters • 17/06/2020 à 08:35









PARIS, 17 juin (Reuters) - Cafom CAFO.PA a annoncé mercredi être entré en négociation exclusive avec Thierry Le Guénic pour lui céder sa chaîne de magasins d'ameublement et d'accessoires d'intérieur Habitat, mise en vente fin 2019. "(...) Cafom a décidé d'accorder une exclusivité de discussion et de négociation à M. Thierry Le Guénic", écrit le groupe dans un communiqué. Habitat, qui exploite 34 magasins en propre dont 26 en France, a réalisé un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100 millions d'euros lors de son dernier exercice. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

Valeurs associées CAFOM Euronext Paris 0.00%