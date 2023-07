Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cafom: croissance de 2% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution spécialisé dans l'ameublement Cafom annonce un chiffre d'affaires de 301,4 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice 2022-23, en croissance de 2%, mais avec un troisième trimestre en léger repli de 1%.



Dans un contexte de consommation contrainte par l'inflation, le pôle Outre-Mer se montre stable (-0,1%) sur neuf mois, alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale (+5,4%) bénéficie de la digitalisation croissante du secteur et du lancement de sa place de marché.





