Cafom accroit de plus de 4% son CA annuel
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:07
Dans un environnement de consommation toujours contrasté et marqué par des tensions sociales, son pôle Outre-Mer a réalisé un CA de 236,7 MEUR, en retrait de 1,1% au total, mais en croissance de 0,9% hors activité perturbée en Nouvelle-Calédonie.
A 200,1 MEUR, son pôle e-Commerce Europe continentale a par contre poursuivi sa forte trajectoire de croissance à deux chiffres (+12,1%), soutenue par le dynamisme ses relais de croissance, en particulier sa place de marché.
Valeurs associées
|11,4000 EUR
|Euronext Paris
|-2,15%
