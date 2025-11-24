CAC40 : soutenu par une hausse résolue du Nasdaq
À Paris, le CAC gagne désormais 9,5% sur l'année, à comparer avec un bilan bien plus flatteur de +14% il y a dix jours à peine, l'Euro Stoxx50 reprend 0,6% et affiche +13% depuis le 1er janvier.
À l'instar des autres places boursières européennes, le marché parisien a été victime de la remontée en flèche de la volatilité la semaine dernière, un regain d'aversion au risque essentiellement dû aux soubresauts traversés par Wall Street, où les bons résultats de Nvidia n'ont pas réussi à dissiper les questionnements actuels entourant une survalorisation des grandes valeurs technologiques américaines.
De façon un peu inattendue, le terme boursier de novembre - qui s'est achevé vendredi dernier et qui aurait dû constituer la rampe de lancement du traditionnel 'rally de fin d'année' - est venu marquer un coup d'arrêt brutal à une série haussière de six mois, avec des indices brusquement ramenés à leurs niveaux de début septembre.
Mais le mois de décembre de façon enthousiasmante à Wall Street, avec +1% sur le S&P500 et un 'VIX' qui se détend de -7,5% vers 21,70 : c'est un scénario un peu prévisible à 48H de 'Thanksgiving' et 72H du 'Black Friday', le 1er jour étant férié et le second donnera lieu à une demi-séance où 80% des acteurs seront absents.
Ensuite, ce sera le début des 'habillages de bilans' de fin d'année et certains espèrent assister au traditionnel 'rally du Père Noël'... dont ce lundi pourrait marquer le coup d'envoi en mode 'buy the dips'.
Depuis le retournement des marchés, le S&P 500 n'affiche plus qu'une hausse annuelle de l'ordre de 11%, alors que ses gains depuis le 1er janvier se montaient encore à près de 19% fin octobre.
Tirer les cours pour doper 'l'effet de richesse' avant les soldes du weekend est un grand classique à Wall Street, qui oublie soudain ses inquiétudes entourant les valorisations boursières tendues des spécialistes de l'IA et la forte concentration qui se cache derrière le mouvement de hausse de New York,.
Pour certains, le repli des marchés témoigne d'une réaction excessive des investisseurs, qui n'ont pas encore compris à quel point l'IA révolutionnerait l'économie dans les années à venir.
Pour d'autres, les investisseurs sont simplement 'épuisés' après une progression quasi ininterrompue depuis le 'Liberation Day' et cherchent simplement à prendre leurs bénéfices à l'approche de la fin de l'exercice.
Les 'lignes pourraient bouger' dès demain avec les chiffres des ventes au détail et des prix à la production pour le mois de septembre avant la parution le lendemain de la croissance au titre du 3e trimestre et surtout du très attendu PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale.
'C'est vrai qu'une baisse des taux de la Fed en décembre renforcerait notre positionnement basé sur la croissance et les valeurs cycliques, ce qui permettrait de justifier une fin d'année en fanfare', soulignaient vendredi dernier les stratèges de Citi.
Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans se détend de -2Pts à 3,434% pour un Bund de même échéance inchangé à 2,698%.
Outre-Atlantique, le T-Bond 2035 efface 1 point symbolique à 4,052%, le '30 ans' -1,6Pt à 4,689%, le '2 ans' se tend symétriquement de +1Pt à 3,524%.
À Londres, le Brent recule de 0,2%, vers 62,4 USD le baril, le WTI grappille +0,2% à 57,80$.
L'euro est stable face au billet vert, autour des 1,15 USD, l'Or reprend 0,5% à 4.095$.
Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales annonce un partenariat stratégique avec CNN MCO, entité d'Equans France, et CS Group, filiale de Sopra Steria, pour la modernisation de 3 porte-hélicoptères amphibies (PHA) de la Marine nationale française.
Airbus indique s'être vu attribuer par Space Communication Technologies (SCT), l'opérateur national de satellites d'Oman, un contrat pour OmanSat-1, un satellite de télécommunications de nouvelle génération OneSat, ainsi que le système associé.
Casino fait part d'un projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière, se fixant pour objectif de mener à bien ses travaux dans ce cadre d'ici la fin du 2e trimestre 2026, ainsi que des objectifs financiers de son plan 'Renouveau 2030'.
Enfin, Euronext annonce le lancement du 'European Aerospace and Defence Growth Hub', réunissant 15 entreprises de France, Hongrie, Italie et Pays-Bas afin de soutenir la chaîne d'approvisionnement du secteur.
