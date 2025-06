CAC40 : semble se figer vers 7680, en attendant riposte Iran information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 16:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche un repli modéré, compris entre -1% et -1,2% depuis les 1ers échanges ce matin : les scores semblent figés depuis plus de 6 heures... mais globalement le CAC semble coincé depuis six semaines à l'intérieur d'une marge étroite de fluctuations allant de 7700 à 7900 points.

C'est le même tableau en Europe et en ce vendredi, la lourdeur l'emporte avec un E-Stoxx50 et un DAX40 qui perdent de -1,4 à -1,6%.



La seule chute du Dollar cette semaine -d'une ampleur comparable- aurait pu suffire à justifier un net repli des places européennes.

Mais en hebdo, le repli va se situer autour de -1,6%, et ce sera à peine -0,2 ou -0,3% pour le Nasdaq et les autres indices US, qui eux aussi, limitent grandement la casse.



Le Nasdaq cède -1%, le S&P500 -0,9% et le Dow Jones -1,4% (après avoir perdu la nuit dernière jusqu'à -1,8% en moyenne vers 4H du matin).

La volatilité grimpe de +13% vers 20,40, mais un score de 22 (soit +20%) a été observé après l'annonce l'attaque israélienne sur l'Iran, laquelle instaure en regard du droit international un 'état de guerre' entre les 2 pays.

La résurgence des tensions géopolitiques fait redouter aux investisseurs le scénario d'une surenchère militaire au Moyen-Orient, qui pourrait faire durablement flamber les prix pétroliers (le 'WTI' a flambé de +12% cette nuit, le 'Brent' de +13% vers 78$).

La tension retombe un peu en l'absence de riposte de l'Iran, le Brent s'échange vers 74,4$, soit +6%, le WTI prend +7,3% à 73$ sur le NYMEX.



Les marchés se sont réveillés au son des explosions, Israël ayant conduit cette nuit et tôt ce matin une série de frappes dites ' préventives ' ciblant les installations nucléaires iraniennes ainsi que de hauts gradés du régime islamique.



La nouvelle des frappes et la réaction de l'Iran, qui a promis de répliquer, devraient renforcer l'aversion au risque sur les places financières, déjà perceptible ces derniers jours.



Une hausse durable des cours du 'brut' pourrait provoquer un choc inflationniste similaire à celui qui avait été observé en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Ces craintes viennent s'ajouter aux inquiétudes commerciales persistantes, de quoi alimenter des poussées de volatilité et des ventes de précautions sur les marchés.



Les chiffres du jour en Europe ne sont par ailleurs pas bons : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a chuté de 2,4% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE en avril, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans la zone euro, elle a diminué de 0,7% pour les biens intermédiaires, de 1,6% pour l'énergie, de 1,1% pour les biens d'équipement, de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 3% pour les biens de consommation non durables.



En mars 2025, la production industrielle avait augmenté de 2,4% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE en rythme séquentiel.

Par rapport à avril 2024, elle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE en avril dernier... c'est à dire bien moins vite que l'inflation.

En Allemagne, la hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 2,1% en mai, en variation annuelle, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

En Espagne, la hausse des prix à la consommation a ralenti en mai, mais de façon un peu moins prononcée que prévu, montrent des chiffres officiels définitifs publiés vendredi.



Ainsi, en données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'inflation a augmenté de 2% sur un an le mois dernier, contre 2,2% en avril, un rythme toutefois plus marqué que la hausse de 1,9% annoncée en données préliminaires.



Sur l'obligataire, les rendements remontent de +5,3Pts sur les T-Bonds 2035, le '30 ans' se tend de +6Pts à 4,893%.

En Europe, les Bunds se tendent également de +4Pts vers 2,518%, nos OAT de +5,5Pts à 3,2400%.

Coté actions, TotalEnergies (+1%) et Engie (+1,4%) sont en vert, soutenus par l'envolée du prix de l'énergie et Thalès complète le podium avec +1,3%.



Le dollar, qui avait cédé du terrain ces derniers jours, dont -1% jeudi, rebondit de +0,4% vers 1,1545 après les frappes israéliennes en Iran, mais l'Euro conserve plus de la moitié de ses gains de la veille.



Les investisseurs se ruent également vers des actifs réputés peu risqués, comme l'or, qui progresse de +2% vers 3440 dollars l'once pour revenir non loin de ses récents sommets.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Orange a dévoilé jeudi soir les termes de sa dernière émission d'obligations hybrides, dont le montant a atteint 750 millions d'euros.



Le groupe bancaire BPCE a annoncé vendredi son intention de racheter novobanco, la quatrième banque du Portugal, une opération présentée comme la plus importante acquisition transfrontalière dans le secteur en zone euro depuis plus de 10 ans.



Enfin, le conseil des indices d'Euronext a décidé d'intégrer l'opérateur de satellites Eutelsat et le groupe de services de cloud OVH au sein du SBF120 et du CAC Mid 60.





