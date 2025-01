CAC40: se stabilise après cinq séances de hausse information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Après cinq séances consécutives de hausse, la bourse de Paris marque une pause se matin et se stabilise autour des 7735 pts, malgré la bonne forme du luxe avec +1,6% pour LVMH et +0,7% pour Hermès.



La séance devrait être plus animée que la veille sur les marchés d'actions avec la réouverture de New York fermée hier en raison du week-end de trois jours du 'Martin Luther King Day'. Pour l'instant, les contrats à terme sur les indices de référence suggèrent une reprise dans le vert.



Lors de son discours d'investiture Donald Trump a promis, sans surprise, d'accorder la priorité à l'Amérique mais il est resté vague concernant la mise en place de nouveaux droits de douane.



'Les investisseurs en actions font le plein, car les réductions d'impôts et les politiques de déréglementation promises devraient stimuler les bénéfices des entreprises', estime Bruno Lamoral, gérant de portefeuilles chez DPAM.



Selon les analystes, la Bourse de Paris devrait en effet profiter de l'engouement lié au retour de Donald Trump dans le Bureau Ovale.



'Les investisseurs ont gardé en mémoire que sa première présidence fut marquée par une forte volatilité des actifs financiers, mais surtout par une hausse de 68% du S&P 500', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La nouvelle administration américaine ne cache pas son intention de conforter son hégémonie dans l'IA, notamment en assurant un accès continu et à bas coût à l'énergie', souligne-t-il.



'En toute logique, cela devrait être un facteur de soutien des valeurs technologiques', conclut le stratège de Pictet.



Au-delà des espoirs suscités par l'investiture du nouveau président, son imprévisibilité pourrait générer, surtout lors des premiers jours de son mandat, un regain de volatilité sur les marchés.



Reste que le mois de janvier est souvent positif pour les actions, un phénomène connu sous le nom d''effet janvier' qui voit les traders bâtir leurs premières positions acheteuses pour l'année.



Le CAC 40 ne fait exception à la règle en 2025, avec une progression qui se monte à ce stade à près de 4,8% depuis le 1er janvier.



Sur le plan macroéconomique en Europe, les intervenants prendront connaissance dans le courant de la matinée de l'indice ZEW de confiance des investisseurs allemands, qui donnera une indication sur l'évolution du sentiment économique Outre-Rhin à un mois des élections anticipées de février.



Du fait de la fermeture des marchés américains, le compartiment obligataire évolue peu, ce qui permet au rendement du Bund allemand à dix ans de se détendre un peu vers 2,49% tandis que celui de l'OAT de même échéance recule sous le seuil de 3,30%.



Sur le marché pétrolier, le baril de Brent subit des prises de bénéfice et évolue autour des 79,4$ (-0,5%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales Alenia Space et Hispasat annoncent le lancement de la phase de développement, fabrication, vérification et validation du prototype de QKD-GEO, le système espagnol de distribution quantique de clés depuis l'orbite géostationnaire.



Lacroix annonce la cession de son segment City-Mobilité à Swarco, une opération qui devrait être effective au plus tard à la fin du premier trimestre 2025.



Enfin, Renault Group fait part de la nomination de Duncan Minto comme nouveau directeur financier, à partir du 1er mars. Il succédera à Thierry Piéton qui a choisi de quitter le groupe le 28 février pour 'relever un nouveau défi professionnel, annoncé prochainement'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.