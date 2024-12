CAC40: s'effrite après nomination de Bayrou, W-Street stable information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris consolide à la marge de -0,2 à -0,3% (vers 7.400) : le CAC40 retrouve ses niveaux d'ouverture après avoir progressé jusque vers 7.450... et il achève la semaine sur un statu quo (en hebdo).

Le marché parisien accueille sans émotion la nomination de François Bayrou, après des 'échanges houleux' avec le Président Macron en matinée (toute la presse s'en fait l'écho).

François Bayrou représente 36 députés sur 577 à l'Assemblée et fait partie de la coalition battue aux élections européenne et législative : la question est 'combien de temps avant qu'il se fasse censurer' ?

Le parti socialiste annonce qu'il participera pas au gouvernement, le RN ne 'censurera pas par principe'... contrairement à LFI qui dénonce un déni de démocratie.

L'obligataire semble réagir un peu négativement avec des OAT qui affichent +5Pts à 3.015%, mais en fait les Bunds affichent un écart de +4,6Pts à 2,2360%, donc le 'spread' varie à la marge, à +77,8Pts.



Hier, la BCE a décider d'abaisser ses taux directeurs pour la quatrième fois consécutive cette année. Le communiqué de politique monétaire de l'institution et la conférence de presse donnée par Christine Lagarde, sa présidente, ont renforcé par ailleurs les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire en 2025.



Si cette perspective est généralement favorable aux marchés d'actions, certains observateurs se sont montrés déçus par la tonalité du discours de la BCE et son manque de volonté de soutenir davantage la croissance avec une politique monétaire beaucoup plus accommodante.



Ann-Katrin Petersen, stratège au BlackRock Investment Institute, note que la banque centrale n'a pas vraiment réservé de 'cadeau de Noël' aux marchés en écartant la mise en oeuvre de mesures de soutien plus importantes.



'Pourtant, en dépit de signes encourageants au niveau de la reprise de la consommation privée, la zone euro doit faire face à des freins à la croissance, allant de la hausse des droits de douane américains à une fragmentation géopolitique grandissante en passant par l'incertitude politique dans plusieurs pays', explique la professionnelle.



Wall Street a rouvert en hausse, le Nasdaq a même battu un nouveau record à 20.061 (il gagnait alors +0,7%) mais il le doit presque intégralement à Broadcom qui explose de +21% à la hausse après ses résultats 'canons' de jeudi soir.

Le S&P500 initialement en hausse de +0,3% repasse dans le rouge de -0,1%, idem pour le Dow Jones.



Sur le front des statistiques, les prix à l'importation aux Etats Unis ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent (stabilité hors carburant), selon le Département du Travail, tandis que les prix à l'exportation ont stagné (+0,1% hors denrées agricoles).



En variation sur 12 mois glissants, les prix américains à l'importation et à l'exportation ont respectivement progressé de 1,3% (+2,3% hors carburant) et de 0,8% (+1,2% hors denrées agricoles) le mois dernier.



Concernant l'Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs données.

La production industrielle CVS est restée stable dans la zone euro et a augmenté de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat.



Dans la zone euro, elle a augmenté de 1,7% pour les biens d'investissement, est restée stable pour les biens intermédiaires et a diminué de 1,9% pour l'énergie, de 1,8% pour les biens de consommation durables, de 2,3% pour les biens de consommation non durables.



En septembre 2024 par rapport à août, la production industrielle avait reculé de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. Par rapport au même mois en 2023, elle a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE en octobre dernier.



Ainsi, sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 1,3% en novembre 2024, en légère accélération donc après +1,2% en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire au titre du mois dernier.



En Allemagne, l'excédent commercial a baissé en octobre, selon des données officielles publiées vendredi qui confirment les difficultés actuelles de la première économie d'Europe.



L'excédent commercial est ressorti à 13,4 milliards d'euros en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, après avoir atteint 16,9 milliards en septembre, a annoncé Destatis, l'office fédéral statistique.

Sur le front des changes, l'Euro, soutenu par la hausse des rendements au lendemain de la réunion de la BCE, progresse de +0,2% vers 1,0490 après avoir de nouveau menacé son support des 1,0465$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal) a remporté le contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) attribué par Chantiers de l'Atlantique, agissant pour le compte de RTE, pour les fondations jackets des deux sous-stations électriques des futurs parcs éoliens en mer de Centre Manche 1 et Centre Manche 2.



Teleperformance indique que son conseil d'administration a décidé de procéder à l'annulation de 864.458 actions auto-détenues, représentant 1,42% du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'AGM du 13 avril 2023.





