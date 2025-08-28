CAC40: reste proche des 7780Pts après les résultats de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 11:51









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse jeudi matin, les résultats jugés décevants de Nvidia suscitant une réaction mesurée de la part des investisseurs à la lumière des performances toujours robustes du géant américain des puces dédiées à l'IA. L'indice CAC 40 avance de 0,4% vers 7780 points.



Après avoir aligné deux séances de forte baisse, le marché parisien avait timidement rebondi de 0,4% hier, même s'il s'est agi d'un redressement en trompe l'oeil puisque la hausse a uniquement reposé sur la progression des trois titans du luxe du CAC, à savoir LVMH, Hermès et Kering, qui s'est appuyée sur des commentaires encourageants de l'horloger suisse Swatch sur les tendances aux Etats-Unis en dépit du nouveau régime des droits de douane.



Si les investisseurs espéraient mettre de côté pour un temps les préoccupations ayant trait à l'incertitude politique française aujourd'hui grâce aux résultats de Nvidia, ils se sont trompés.



Le titre du fabricant de processeurs a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais faisant apparaître un ralentissement de sa croissance, fait rare pour le groupe californien qui a bénéficié de plusieurs années d'hypercroissance.



Son chiffre d'affaires a bondi de 56% à 46,7 milliards de dollars sur le trimestre écoulé et sa prévision de revenus de l'ordre de 54 milliards de dollars pour le trimestre en cours dépasse les attentes, ce qui n'empêchait pas le titre de reculer en cotations après-Bourse.



'Son taux de croissance fulgurant qui atteignait les trois chiffres durant les exercices 2023 et 2024 commence à décélérer', souligne Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.



'Les investisseurs redoutent maintenant qu'un ralentissement du chiffre d'affaires ne fasse pression sur ses multiples de valorisation, même si les résultats du groupe restent étincelants', explique-t-elle.



Dan Ives, analyste chez Wedbush, fait quant à lui remarquer que ce sont surtout les tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin, qui se traduisent par des restrictions sur les exportations technologiques vers Pékin, qui ont pénalisé les résultats de l'entreprise.



'Tout éventuel assouplissement de la position de l'administration américaine sur ce point constituerait un bonus par rapport aux prévisions actuelles', renchérissent les équipes de Danske Bank.



'Et si ce n'est pas le cas, il s'agit simplement d'un épisode ponctuel, pas d'un ralentissement structurel de la croissance', insiste la banque danoise.



Au vu de la récente envolée de l'indice technologique américain, qui a repris plus de 40% en quatre mois, la publication de Nvidia laisse penser que Wall Street pourrait un peu reprendre son souffle aujourd'hui sous l'effet de prises de bénéfices sur Nvidia, même si certains acheteurs pourraient ensuite réapparaître à la recherche de bonnes affaires.



En parallèle des résultats de Nvidia, les intervenants de marché vont devoir digérer à 14h30 la seconde estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre, qui devrait faire l'objet d'une révision à la hausse de 3% à 3,1% en rythme annualisé, un relèvement qui ne semble pas forcément aller dans le sens de futures mesures de soutien de la Fed à l'activité économique.



Les investisseurs attendent aussi la publication au même moment des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui permettront de savoir si le marché du travail américain continue de ralentir.



Sur le marché des changes, l'euro remonte vers 1,1650, après avoir chuté à 1,1575 hier, la monnaie européenne réagissant mal aux tensions et incertitudes politiques en France qui exercent habituellement un effet palpable sur le sentiment envers l'Europe et l'euro.



Les Treasuries profitent du recul de la Bourse, les investisseurs recomposant leurs portefeuilles suite aux résultats de Nvidia, ce qui conduit le rendement du papier à dix ans à se tasser sous 4,24%.



Après avoir rebondi hier suite à l'annonce d'une baisse des stocks de carburants aux Etats-Unis, les cours du brut repartent à la baisse ce matin, le Brent cédant autour de 0,2% à 67,6 dollars tandis que le WTI lâche 0,2% à 63,7 dollars.







