CAC40 : repli de -1%, W-Street indécis et Or proche de 3400$

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé 0,5% lundi puis 0,4% hier, l'indice parisien accélère à la baisse et perd désormais un peu plus de -1%, vers 7.615Pts.

L'indice est plombé par Sanofi -4,5%, Kering -2,4%, Véolia -2,2% ou l'Oreal (environ -2%).

L'Euro-Stoxx cède -0,6% et le DAX40 résiste: il ne cède que -0,5%.



Wall Street avait rouvert en légère hausse mais la tendance devient neutre avec +0,1% sur le 'S&P' et -0,3% sur le Nasdaq, à quelques heures du communiqué final de la FED (20H, heure de Paris).



Les investisseurs limitent les risques et restent dans l'expectative, à quelques heures de la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'institution devrait encore laisser ses taux d'intérêt inchangés ce soir, au terme de deux jours de débats.



Le communiqué et la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, devraient toutefois fournir aux investisseurs de précieux indices quant aux intentions de l'institution au sujet de l'évolution des taux.



Au-delà des interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt, les investisseurs semblent surtout s'inquiéter de l'absence d'avancées concrètes dans le dossier des tensions commerciales, qui sape les espoirs d'un apaisement rapide des tensions entre Washington et Pékin.



Petit motif d'espoir, le Ministère chinois du Commerce a confirmé la tenue, ce week-end, d'une réunion économique et commerciale 'de haut niveau' avec les Etats-Unis.

Mais la Maison Blanche ne s'attend pas à la signature d'accords commerciaux pour du long terme à l'issue de ce sommet.



La position de rigidité adoptée jusqu'ici par les deux pays risque de renforcer l'incertitude actuelle et de poser des risques d'ordre structurel pour le commerce international, ce qui pourrait peser sur la croissance dans les mois à venir.



'Le marché se trouve dans un état d'équilibre fragile, où chaque indicateur économique, déclaration politique ou publication de résultats peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre', souligne Antonio Di Giacomo, analyste chez XS.



Sur le front des statistiques, l'agenda était mince aux Etats Unis, chargé en Europe.

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 438,4 millions de barils lors de la semaine du 28 avril signalant une baisse de 2 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



L'agence précise par ailleurs que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,1 million de barils tandis que les stocks d'essence ont progressé de 0,2 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,7 millions de barils/jour.



Beaucoup de chiffres en Europe : la balance commerciale de la France s'est sensiblement améliorée en mars 2025 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 6,25 milliards d'euros après 7,7 milliards le mois précédent.

Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 5,5% des exportations françaises, à 52,55 milliards d'euros, alors que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de 2,2% à 58,8 milliards.



Par ailleurs, en Allemagne, les commandes en volume dans l'industrie manufacturière ont grimpé de 3,6% en mars 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après avoir stagné en février.



'Même en excluant les commandes importantes, la hausse a été de 3,2%', souligne Commerzbank, pour qui 'cela pourrait marquer le début d'une (légère) tendance à la hausse, que les indicateurs avancés ont déjà signalée'.



A 11h, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de détail de la zone euro, et là, c'est moins prometteur puisque le mois d'avril se solde par un recul de -0,1%.



Su le front obligataire, la consolidation amorcée mercredi (avec des rendements en hausse de 8 à 10Pts de part et d'autre de l'Atlantique) s'estompe: une embellie se dessine sur les T-Bonds avec -3,8Pts sur le '10 ans' à 4,280%, et en Europe, le 'Bund' efface -5,4Pts vers 2,478% et nos OAT -5,5Pts vers 3,1980%.



Notons que le baril de Brent ricoche sous 63$ à Londres et reperd 2% vers 61,7$ (peu de réactions aux chiffres US des stocks de brut) tandis que l'or ne lâche rien et reste proche des 3400$ l'once (à 3.390$ l'once (après un zénith à 3.419$, tôt ce matin en Asie).



Un début d'affrontement entre l'Inde et le Pakistan (premiers incidents sérieux dans la région du Cachemire depuis 2019) comporte des risques de dérapage évidents... même s'il n'est question que d'une opération aérienne isolée.

Le Dollar se reprend un peu après -0,6% la veille, l'Euro s'effrite de -0,15% vers 1,1365$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, JCDecaux affiche un chiffre d'affaires en progression de 7% à 858 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025. Hors effet positif des variations de change et de périmètre, c'est-à-dire en organique, il a progressé de 5,5%.



Legrand dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 6,3% à 293,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, avec une marge opérationnelle ajustée (avant acquisitions) à 20,7% des ventes, en amélioration de 0,2 point.



Arkema publie un résultat net courant en recul de 28,3% à 99 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, soit 1,31 euro par action, et un EBITDA en légère baisse de 6% à 329 millions, soit une marge en repli de 1,2 point à 13,8%.







