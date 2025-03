CAC40 : record absolu à 8.259Pts tutoyé information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:29









(CercleFinance.com) - Le CAC40 parti de 0,00% ce lundi matin affiche +1,7% : le record absolu inscrit à 8.259Pts le 10 mai 2024 est tutoyé et le meilleur niveau de clôture (8.240) établi le 15 mai pourrait être surpassé dès ce 3 mars.

Le risque de 'double-top' est graphiquement évident mais tous les autres indices européens (DAX40, Mib30, AEX, E-Stoxx50) ont déjà écarté ce danger depuis la mi-janvier.

Un CAC40 testant 8.350 (résistance oblique moyen terme) voir 8.400 d'ici la mi-mars reste donc un scénario très plausible.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.