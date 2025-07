CAC40: profite des meilleures perspectives économiques information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance en progression de 0,9% vers 7735 sur fond d'espoirs de meilleures perspectives économiques pour le vieux continent.



'L'économie de la zone euro a progressé de 0,6% au premier trimestre 2025, soit le double des estimations initiales', rappelle Bénédicte Kukla, senior investment strategist chez Indosuez WM, qui fait part d'un 'optimisme prudent' pour la zone.



'Les incertitudes commerciales pourraient peser sur l'investissement et la production. La résilience du PIB pourrait s'estomper dès le second trimestre, mais nous ne prévoyons plus de récession au second semestre', affirme-t-elle.



'La croissance de la zone euro s'améliore, mais nous restons sceptiques quant à une nette progression cette année, car les mesures de relance allemandes prendront du temps', estimait pour sa part Bank of America vendredi dernier.



Selon la banque américaine, un ralentissement de la croissance mondiale, en raison des pressions liées aux droits de douane, devrait faire grimper les primes de risque sur les actions européennes et réduire les bénéfices.



'Nous restons négatifs sur les actions européennes et sous-pondérons les cycliques par rapport aux défensives, mais nous réduisons les services aux collectivités à la pondération du marché après le rallye', poursuivait-elle.



Dans l'attente du rapport officiel sur l'emploi américain jeudi -principale donnée macroéconomique de la semaine-, les opérateurs seront attentifs, en début d'après-midi, aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, AXA indique avoir conclu une convention avec un PSI pour un programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 3,8 milliards d'euros, en lien avec la cession d'AXA IM à BNP Paribas.



Aéroports de Paris annonce que sera proposé à son conseil d'administration, fin juillet, d'ajuster la politique de distribution de sorte à compenser l'effet que des charges pourraient avoir sur l'assiette de calcul du dividende au titre de 2025.



Danone annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Kate Farms, entreprise américaine en forte croissance, spécialisée dans la nutrition médicale et du quotidien, à base d'ingrédients biologiques d'origine végétale.





