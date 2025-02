CAC40: profite d'un rebond après une vague de résultats information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est orienté à la hausse jeudi matin au début d'une séance principalement animée par une vague de résultats d'entreprises. L'indice CAC40 gagne 0,7% vers 8167 points.



En l'absence de véritables catalyseurs, un calme étrange régnait sur les marchés d'actions depuis le début de la semaine, les investisseurs ayant semblé vouloir oublier pour un temps les nombreuses menaces qui se profilent pour 2025, mais qui ont loin d'avoir disparu.



Grâce aux espoirs toujours très vagues d'un accord de paix en Ukraine, le CAC était parvenu mardi à revenir à moins de 1% de son record historique de mai 2024.



Mais les marchés européens se sont retournés à la baisse mercredi, l'évocation par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur l'automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques ayant pesé sur les valeurs les plus tournées vers l'export.



A Wall Street, les grands indices new-yorkais ont fini in extremis dans le vert, avec à la clé un nouveau plus haut absolu pour le S&P 500.



Dans ses 'minutes' publiées hier soir, la Fed a toutefois fait part de ses inquiétudes relatives aux tensions commerciales et aux tarifs douaniers 'réciproques' mis en place par Washington.



Les responsables de la banque centrale américaine pointent les 'risques d'une hausse de l'inflation, ainsi que des dangers limités pour le marché du travail, avec les possibles effets de changements potentiels dans les politiques commerciales et d'immigration'.



'Cela implique toujours un net penchant en faveur d'une prochaine baisse de taux, mais sans sentiment d'urgence', décryptent les analystes de Danske Bank.



L'attention des investisseurs va maintenant se tourner vers la pluie de résultats tombés ce matin avec les publications, entre autres, d'Airbus, Renault et Schneider Electric.



Au-delà de ces chiffres, la parution, demain, des indices PMI en Europe permettra de savoir si une lueur d'espoir commence à se dessiner pour l'activité économique sur le Vieux Continent.



Aux Etats-Unis, les intervenants suivront, cet après-midi, les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, les indicateurs avancés du Conference Board ainsi que les chiffres des stocks de pétrole.



Les comptes du géant américain de la distribution Walmart, attendus à l'heure du déjeuner, influenceront aussi grandement la tendance.



Elément préoccupant, une nette dégradation se matérialise du côté de l'obligataire, avec le rendement des OAT françaises affichant notamment une hausse de 12 points de base depuis vendredi dernier.



Ce regain de tension n'épargne pas les Bunds allemands, dont le rendement est remonté de 7,5 points à presque 2,57% hier.



Le 10 ans américain se stabilise lui au-dessus de 4,53%.



Le dollar maintient ses gains face à l'euro, autour de 1,0425, au lendemain des craintes manifestées par la Réserve fédérale au sujet des effets de la politique commerciale américaine.



Les cours du pétrole repartent à la baisse, les inquiétudes autour de la demande mondiale l'emportant sur les facteurs géopolitiques qui avaient soutenu l'or noir depuis le début de la semaine.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,4% pour repasser sous 72 dollars le baril et le Brent cède moins de 0,1% à 76 dollars.





