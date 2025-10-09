CAC40 : le 'GR' bat un record, ainsi que le DAX, et l'argent à plus de 51$
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 15:16
L'Europe est à l'unisson, avec de nouveaux gains pour l'E-Stoxx50 (+0,2% à 5.665, record de clôture en vue) et un record pour le DAX40 (+0,5%) au-delà de 24.700, le BEL-20 à 4.957... et un nouveau record en vue sur le S&P500 à l'ouverture.
Au terme de deux jours de tractations avec les principales formations politiques, Sébastien Lecornu a en effet indiqué mercredi soir qu'un nouveau Premier Ministre devrait être désigné d'ici vendredi soir par Emmanuel Macron, avec une possibilité de projet de budget échappant à la censure.
'Nous conservons une approche prudente, dans un contexte de révisions à la baisse des bénéfices des entreprises et de ralentissement attendu de la croissance en France', estimait toutefois un peu plus tôt un analyste d'Apicil AM.
'Avant même la démission de Sébastien Lecornu, les économistes anticipaient une croissance limitée à 0,6% cette année et 0,9% l'an prochain, des prévisions qui pourraient encore être revues à la baisse', prévenait-il.
'La performance solide des marchés actions depuis le début de l'année nous conduit à conserver notre position de neutralité', indiquait pour sa part mardi Eric Bertrand, directeur général délégué, directeur des gestions chez Ofi Invest AM.
'Toute baisse des marchés nous parait devoir être mise à profit pour se repositionner, en particulier dans l'attente de la valorisation dans les cours des bénéfices attendus pour 2026', poursuivait le professionnel des marchés.
Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août était attendue ce matin en Europe, alors que le shutdown empêchera la parution des inscriptions au chômage et des stocks des grossistes cet après-midi outre-Atlantique.
L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsEUR).
Faute de 'stats' (shutdown oblige) et au lendemain de 'minutes' de la FED sans surprises, les T-Bonds US restent figés sur le '30 ans' (4,727%) tandis que le '10 ans' se retend de +1 point symbolique vers +4,144%.
Petite dégradation en Europe (contrepied de la veille) avec +2Pts sur le Bund à 2,697%, +1,5 sur le BTP italien à 3,518%... et bonne nouvelle sur nos OAT qui se détendent de 0,5Pt à 3,508% (le 'spread' revient à +81/+81,5Pts, comme avant l'annonce de la démission de S.Lecornu).
L'Euro reste faible face au $ -0,15% vers 1,1600/1,1610 et l'Or reste au zénith à 4.050, l'argent pulvérise un nouveau record absolu à 51,3$/Oz.
Le pétrole progress légèrement vers 66$ à Londres.
Dans l'actualité des valeurs à Paris, le conseil d'administration de Sodexo a nommé Thierry Delaporte comme directeur général à partir du 10 novembre, succédant à Sophie Bellon qui exercera la fonction de présidente non-exécutive du conseil.
De même, le conseil d'administration d'Alstom a choisi Martin Sion comme nouveau directeur général à compter du 1er avril 2026, remplaçant alors Henri Poupart-Lafarge, qui a annoncé en mai dernier ne pas solliciter un nouveau mandat.
Par ailleurs, Cyril Malargé a décidé de quitter le poste de directeur général de Sopra Steria, pour prendre les mêmes fonctions chez Alten où Simon Azoulay continuera à exercer celles de président du conseil d'administration.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des
-
Le gardien franco-algérien Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, se dit "fier" de porter les couleurs du pays d'origine de ses grands-parents, à la veille d'un des deux derniers matches de qualification de l'Algérie pour le Mondial de football 2026.
-
Le titre Ferrari a chuté de 16% jeudi après que le constructeur de voitures de luxe a annoncé des objectifs financiers à long terme décevants, qui ont éclipsé la présentation de sa première voiture électrique, l’Elettrica. La chute du titre a effacé plus de 12 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer