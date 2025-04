CAC40 : la détente des taux rassure mais achats peu fournis information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Même scénario que mardi : la Bourse de Paris ouvre en repli, revient à l'équilibre puis repasse dans le vert (+0,3%) à 1/2H de la clôture.

Le CAC revient au contact des 7500 points, dans des volumes faméliques (2MdsE)

L'Euro-Stoxx50 avance désormais de +0,3% dans le sillage de Wall Street qui est vite repassé positif avec +1,1% pour le SP500 (revenu au contact de la résistance des 5.450), +0,6% pour le Dow Jones (malgré les -6% d'IBM).

Le Nasdaq se démarque avec +1,6% dans le sillage de Nvidia et Netflix +2,3%, Palantir +4,5% et ServiceNow avec +15%.



Le CAC a repris près de 3% en deux jours (et effacé 50% de ses pertes depuis début mars) à la faveur d'un début d'accalmie dans le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce international.



Une certaine prudence cependant reste de mise en l'absence d'avancée tangible vers le début de véritables discussions, avant un éventuel compromis, entre les deux premières économies mondiales.



Pour le moment, les marchés d'actions semblent vouloir profiter de l'absence de nouvelle escalade verbale entre Washington et Pékin et de nouveaux soubresauts sur la question des droits de douane.



Preuve que les investisseurs continuent d'osciller entre optimisme et pessimisme, Wall Street a effacé hier plus de la moitié de ses gains initiaux en fin de séance.



En Asie, Tokyo progressait de 0,5% jeudi, mais la tendance était plus lourde en Chine où l'indice Hang Seng de Hong Kong cédait plus de 1%.



Les investisseurs devraient faire preuve d'une prudence accrue avec le déluge de résultats trimestriels attendu aujourd'hui, notamment en France.



Il y avait également des chiffres aux Etats Unis et ils sont un peu étonnants : les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont explosé de 9,2% en mars, selon le Département du Commerce (après +0,9% en février).



C'est la preuve que les agents économiques ont bien anticipé la mise en place de tarifs prohibitifs visant la Chine (pièces auto, microcontrôleurs, etc.) et ont voulu éventuellement constituer des stocks.



Toutefois, en excluant le secteur des transports aux variations souvent particulièrement volatiles (et qui s'est envolé de +27% en mars), les commandes américaines de biens durables sont restées pratiquement inchangées le mois dernier.

Les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis ont chuté de 5,9% en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 4,02 millions, selon les données de la National Association of Realtors (NAR).



'Les transactions sont restées faibles en raison des problèmes d'abordabilité associés aux taux hypothécaires élevés', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, qui pointe aussi une mobilité résidentielle 'à des niveaux historiquement bas'.



Le prix médian de vente des maisons existantes a augmenté de 2,7% par rapport à mars 2024 pour atteindre 403.700 dollars, un sommet historique pour le mois de mars et le 21e mois consécutif de hausse des prix d'une année à l'autre.



Enfin, le stock de logements existants invendus a bondi de 8,1% par rapport au mois précédent pour s'établir à 1,33 million à la fin de mars, soit l'équivalent de quatre mois d'offre au rythme actuel des ventes mensuelles.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 6000 aux Etats-Unis lors de la semaine au 19 avril pour atteindre 222.000, a annoncé jeudi le Département du Travail.



En Europe, la récession se fait de plus en plus menaçante avec une Allemagne qui revoit à la baisse ses perspectives de croissance 2025 à '0'.

Les marchés obligataires sont relativement calmes ce jeudi, avec une petite détente des T-Bonds (-6Pts vers 4,326%, le '30 ans' efface -4Pts à 4,792%) et une embellie en Europe avec -4,5Pts (à 2,451%) sur les Bunds et 7Pts sur les OAT à 3,1677%... et les BTP italiens effacent 8Pts à 3,55%.

Sur les changes, l'Euro reprend 0,5% face au $ vers 1,1375 et l'once d'or rebondit de +1,3% vers 3.335$ (3.375$ au plus haut ce matin).



La journée se conclura un peu après 22H avec les performances d'Alphabet, Merck, PepsiCo, Comcast et Bristol-Myers Squibb.



De nombreux ténors hexagonaux ont dévoilé leurs comptes de premier trimestre ce matin, dont BNP Paribas, Dassault Systèmes, Renault, STMicroelectronics ou encore Thales.



En Europe sont tombés, entre autres, les chiffres de Nestlé, Nokia et Roche.



Les résultats de premier trimestre sont d'autant plus importants pour les investisseurs qu'il fournissent l'occasion aux sociétés cotées de donner des prévisions plus précises sur l'exercice en cours.



Pour l'instant, les grands groupes industriels n'ont pas donné d'informations trop préoccupantes concernant les effets des droits de douane sur leur activité, mais la donne pourrait changer dans les semaines à venir.



Le rythme des publications va encore s'accélérer la semaine prochaine, avec les résultats d'Apple, Meta et Microsoft.





