CAC40: entre chute des 'télécoms' et tensions géopolitiques

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris semblait figée autour de -1% depuis ce matin (vers 7495/7.500 points).

Les pettes se creusent dans le sillage de Wall Street (-0,4% en moyenne) et le CAC40 est notamment pénalisée par le secteur auto (avec -4,8% pour Stellantis et -2,3% pour Renault) puis les opérateurs télécom avec Orange (-4%) et Bouygues (-5%).



L'ouverture de Wall Street n'arrange rien avec -0,6% sur le Dow Jones, -0,30% sur le S&P500 et le Nasdaq, malgré les hausses de Nvidia +4%, AMD +3%.



L'opposition manifestée hier par Joe Biden, le président américain, à d'éventuelles frappes israéliennes sur des sites nucléaires iraniens a été perçue comme un premier signe de désescalade.

Mais le bombardement par Israël d'une base russe en Syrie ce jeudi matin remet de l'huile sur le feu et induit un risque d'extension du conflit que Washington cherche à éviter (peut-être en vain ?).



Jusqu'à ce matin, les investisseurs tentaient de minimiser l'impact d'une éventuelle riposte à venir d'Israël sur des objectifs limités en Iran : comment écarter désormais le scénario d'un embrasement généralisé dans la région ?



'Une véritable escalade du conflit aurait pour effet des disruptions dans la chaîne d'approvisionnement énergétique. Une crise affecterait les perspectives de l'économie mondiale et les marchés financiers', estime Jonas Goltermann, analyste chez Capital Economics.



Les tensions en question ne soutiennent pas les bons du Trésor américains et l'or, tous considérés comme des actifs refuge.



Le '10 ans' US se retend de +4Pts vers 3,828%, idem pour les Bunds avec +3,7Pts à 2,138% puis +6,2Pts sur nos OAT à 2,939% (soit 80Pts de 'spread').

Du coup, les Bons espagnols (+3Pts) repassent sous nos OAT avec 3,927%.





Sur le front des statistiques, la croissance du secteur privé américain a ralenti un peu plus qu'estimé initialement en septembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54 en définitive, contre 54,4 en estimation flash et après 54,6 pour le mois précédent.



Pour mémoire, c'est le seuil des 50 points qui sépare une expansion et une contraction de l'activité d'un secteur : plus l'indice PMI est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



La croissance s'est appuyée sur une progression soutenue de l'activité des services, tandis que le recul de la production manufacturière s'est accentué. Par ailleurs, l'enquête révèle un renforcement des pressions inflationnistes.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré une hausse de 6.000, à 225 000, des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 23 septembre,

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie quasi-inchangée, à 224 250

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités reste stable (-à 1.000 près) à 1 826 000.



La croissance a légèrement ralenti dans le secteur britannique des services en septembre, selon l'enquête S&P Global publiés jeudi.

Son indice PMI ressort ainsi à 52,4 en estimation finale sur le mois dernier, contre 53,7 au mois d'août.

Dans une note d'information, S&P Global met en avant la bonne santé des dépenses d'investissement dans des métiers comme la technologie, l'immobilier et les loisirs.



En zone Euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié à 49,6 en septembre contre 51 en août pour la première fois depuis février.

Par ailleurs, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est replié en dessous de la barre du 50 du sans changement en septembre, s'établissant à 48,6 contre 53,1 en août, signalant donc un retour de la contraction dans le secteur privé français.



Le pétrole en revanche tient compte des tensions et prend +3% à 77$, le WTI grimpe de +3,1% à 73,1$ sur le NYMEX.

Le Dollar s'apprécie légèrement de +0,3% vers 1,1015/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises , Bouygues Telecom annonce lancer le 7 octobre une nouvelle marque B.IG et une offre inédite destinée aux familles, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de conquête et de fidélisation sur le marché grand public.



Alstom annonce qu'il va livrer à Proxima 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon et assurer 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique, une commande représentant un montant total de près de 850 millions d'euros.



Vinci Construction indique avoir remporté un contrat pour réaliser, dans le cadre d'un groupement d'entreprises, la modernisation et l'élargissement d'une section de 4,5 km de la Highway 1, dans la Province canadienne de Colombie-Britannique.



Enfin, La compagnie aérienne néerlandaise KLM, filiale du groupe Air France-KLM, a dévoilé jeudi toute une série de mesures visant à améliorer ses performances opérationnelles et financières afin de faire face à la récente augmentation de ses coûts.







