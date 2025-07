CAC40: en panne ce 25/07, cette semaine et depuis 12 semaine information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ne va nulle part et va finir la semaine sur un léger repli global de -0,4%.



L'Euro-Stoxx50 n'est pas plus inspiré avec une perte de -0,3% (Francfort chutant de -0,6%).

Les investisseurs semblent avoir à coeur de clôturer dans le calme cette semaine qui s'est avérée particulièrement riche en résultats d'entreprises, en indicateurs économiques et en annonces de politique monétaire.



Alors que l'Europe semble en panne boursièrement depuis 12 semaines, les marchés d'actions américains ont réussi, eux, à aligner 10 semaines de hausse dur 12 et 3 nouveaux plus hauts historiques en 5 séances, les investisseurs ayant salué l'apaisement des relations entre Donald Trump et Jerome Powell.



À l'occasion d'une visite sur le site de la Fed, en travaux de rénovation et d'extension, le président américain en a profité pour enterrer la hache de guerre avec le patron de la Réserve fédérale lors d'une allocution improvisée avec les journalistes.



Trump affirme qu'il n'y a pas de 'tension' avec le banquier central, mais s'est déclaré convaincu que les États-Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde'.



Il a ajouté que le limoger, comme le suggéraient certains de ses propos les plus récents, constituerait 'une grosse affaire et qu'il ne pensait pas que ce soit nécessaire'.



Rassuré par la confirmation de l'indépendance de la Fed, le dollar s'est raffermi et gagnait encore 0,2 % ce matin face à l'euro vers 1,1745 $.



Si le gros des annonces de la semaine est désormais passé, les intervenants prendront connaissance aujourd'hui de quelques statistiques intéressantes, dont l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne puis les commandes de biens durables aux États-Unis.

En attendant, la confiance des ménages français se redresse légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 89 en juillet, mais reste ainsi sous sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Côté résultats, le rythme des publications est également appelé à ralentir après la vague de comptes trimestriels dévoilés ces derniers jours.

Volkswagen a annoncé ce matin avoir revu à la baisse ses prévisions en raison de l'impact des tarifs douaniers sur ses bénéfices au deuxième trimestre.

Aux États-Unis, Intel est attendu en baisse de 4 % ce vendredi à l'ouverture de Wall Street après avoir fait état de prévisions décevantes et annoncé son intention de supprimer 15 % de ses effectifs.



D'autres sociétés telles que Bureau Veritas, Eni, Puma, Rémy Cointreau, Signify ou Vallourec ont également présenté leurs résultats ce matin.

Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US à 10 ans évoluent à 4,42% (+3Pts), le Bund se tend vers 2,725 % (+3pts), l'OAT à 3,40% (+3,3pts).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, LVMH (+3%) a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires semestriel de 39,8 MdsE, en baisse de 4 % par rapport à la même période en 2024. Le résultat net part du groupe recule de 22 % à 5,7 MdsE.



Carrefour affiche pour sa part un chiffre d'affaires semestriel de 42,6 MdsE, en hausse de 3,3 % en organique et de 4 % en comparable. Le résultat net part du groupe s'élève à 326 ME, contre 254 ME un an plus tôt (+28 %).

Au premier semestre 2025, Michelin enregistre un chiffre d'affaires de 13,03 MdsE, en recul de 3,4 % sur un an, pénalisé par une baisse des volumes (-6,1 %) et un effet devise défavorable (-1,5 %), partiellement compensés par un effet prix-mix positif de 4 %. Le résultat net ressort à 840 ME, en baisse de 28 %, et le BPA s'établit à 1,18 E (vs 1,62 E).

Valeo affiche un chiffre d'affaires de 10,66 MdsE au 1er semestre, en recul de 4 % sur un an (-1,4 % à périmètre et taux de change constants). Le résultat net part du groupe ressort à 104 ME, en baisse de 26 %.

Enfin, Sanofi annonce ce matin que la Commission européenne a approuvé Sarclisa en association pour le traitement d'induction des adultes atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué (MMND) éligibles à une autogreffe de cellules souches.





