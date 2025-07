CAC40: en nette hausse tiré par l'automobile et le luxe information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 17:45









(Zonebourse.com) - La place parisienne a achevé la séance en nette progression, le CAC 40 gagnant 1,37 % à 7 850 points, soutenue par l'envolée des valeurs automobiles, avec +9 % pour Stellantis et +2,7 % pour Renault, ainsi que par la bonne tenue du luxe (Kering +5 %, LVMH +3,1 %).



Les constructeurs automobiles bénéficient d'un accord entre les États-Unis et le Japon, qui ramène les droits de douane à 15 % sur les importations japonaises.



À Wall Street, les indices poursuivent leur progression : le S&P 500 a signé un nouveau record à 6 335 points (+0,3 %), le Dow Jones avance de 0,4 %, et le Russell 2000 flambe de 1,1 % à 2 275 points. En revanche, le Nasdaq reste à la traîne (+0,1 %), affecté par les fortes baisses des semi-conducteurs : NXP (-3 %), ON Semi (-6 %), Microchip (-6,76 %) et Texas Instruments (-12,4 %), les investisseurs anticipant une remontée des exportations japonaises malgré les nouvelles taxes.



À Tokyo, l'indice a salué ce compromis par une hausse de +3,5 %, mais le marché obligataire japonais décroche : les rendements atteignent 1,60 % sur le 10 ans et 3,47 % sur le 40 ans, leurs plus hauts niveaux de l'année.



Selon Danske Bank, l'accord nippo-américain pourrait aussi ouvrir la voie à une baisse des droits de douane pour les constructeurs européens, alors que le Japon et le Royaume-Uni ont déjà conclu des accords bilatéraux avec Washington.



Dans ce contexte de tensions commerciales et de croissance incertaine, la réunion de la BCE, prévue demain, constituera un rendez-vous clé. Les taux devraient être maintenus inchangés, l'inflation étant désormais proche de l'objectif de 2 %.



Les marchés espèrent néanmoins que l'institution ouvrira la porte à une ou deux baisses supplémentaires d'ici fin 2025, condition jugée essentielle pour prolonger la dynamique haussière des Bourses européennes. Le discours de Christine Lagarde sera scruté, notamment sur les enjeux commerciaux et la récente appréciation de l'euro.



Demain sera également une journée dense sur le plan microéconomique avec une vague de publications majeures attendues en Europe : BNP Paribas, Carrefour, Dassault Systèmes, LVMH, Nestlé, Nokia, Roche et TotalEnergies ouvriront leur carnet de résultats.



Outre-Atlantique, les marchés attendent ce soir, après la clôture, les résultats de Tesla, Alphabet et IBM, déterminants pour maintenir le rebond du secteur technologique.



Les investisseurs surveilleront également la publication des indices PMI pour la zone euro, espérant y voir des signaux de reprise économique.

Sur le marché des changes, l'euro recule légèrement de 0,1 % à 1,173 $, tout en restant proche de ses plus hauts de quatre ans, porté par les anticipations autour de la BCE.



Sur le marché obligataire, les rendements se tendent légèrement en Europe : le Bund gagne 1,2 point de base à 2,608 %, l'OAT française 0,5 point à 3,2764 %. Aux États-Unis, les T-Bonds consolident, avec le 10 ans à 4,375 % et le 30 ans à 4,94 %.



A Londres, le Brent cède 0,7 % à 68,15 dollars, le WTI perd 1,2 % à 64,85 dollars, après que les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 419 millions de barils lors de la semaine du 14 juillet, signalant une baisse de 3,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce le démarrage de la production sur les projets offshore BEGONIA et CLOV Phase 3 en Angola, pour une capacité combinée de 60 000 barils par jour.



Le groupe a également officialisé la création d'une coentreprise 50/50 avec CMA CGM pour développer une solution de soutage de GNL dans le port de Rotterdam.



Alstom progresse de 6 % après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel de 4,51 milliards d'euros, en hausse de 2,8 %, dont 7,2 % de croissance organique.



Renault Group a vu ses ventes mondiales progresser de 1,3 % au premier semestre 2025, à 1 169 773 véhicules, dont 708 106 immatriculations en Europe (+5,4 %).



Thales annonce un résultat net ajusté en hausse de 1 % à 877 millions d'euros, et un EBIT ajusté de 1,25 milliard, en hausse de 13,9 %, intégrant une contribution fiscale exceptionnelle de 60 millions d'euros.





