CAC40: en net repli après le coup de semonce de Trump

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la dernière séance de la semaine sur un repli de 1,65%, à 7734 points, après l'annonce surprise de Donald Trump menaçant l'Europe de lui imposer 50% de droits de douane dès le 1er juin.



L'indice parisien parvient néanmoins à limiter la casse : il avait dévissé de près de 3% juste après le message de Trump, communiqué sur son réseau 'Truth Social'.



Le président états-unien déplore l'enlisement des négociations avec l'UE et estime que sur les bases actuelles, les 'discussions entre les deux parties sont vouées à l'échec'.



A la suite de cette annonce, le CAC40 affiche un repli de l'ordre de 2% sur la semaine écoulée.



La déflagration a bien sûr touché nos voisins également : le DAX40 dévisse de -1,6% vers 23.620 pts et l'E-Stoxx50 recule de 1,9%. Les les indices US ne sont pas en reste avec -0,7% pour le Dow Jones, -0,8% pour le S&P500 et -1% pour le Nasdaq.



Dans ce contexte, le VIX fait une embardée de 10%, autour des 22.

Les annonces de Trump n'affectent pas la vigueur des cours de l'or, qui progresse de +1,3% et se hisse au-dessus des 3.350 dollars l'once, retrouvant son statut de 'valeur refuge'.



C'est aussi l'heure de la revanche pour les bons du Trésor, malmenés cette semaine -et stables ce matin- mais qui font de nouveau figure d'actifs 'risk-off' avec -4,5Pts sur le '10 ans US vers 4,508% et -3Pts sur le '30 ans' à 6,035%.

Côté Europe, le Bund efface -6,5Pts vers 2,57%, nos OAT -5Pts vers 3,265% et les BTP italiens -5Pts à 3,61%.



L'Euro reprend +0,5% face au billet vert, vers 1,134$ malgré le risque qu'une hausse de tarifs supérieure à 10% (après négociations) affecte notre croissance.



Au chapitre des données macroéconomiques, la confiance des ménages français se dégrade en mai, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd trois points à 88, et s'éloigne ainsi de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Par ailleurs, le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis.



De l'autre côté de l'Atlantique, les ventes de logements individuels neufs ont bondi de 10,9% aux Etats-Unis en avril 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 743.

000 en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Ce vif rebond en rythme séquentiel reflète néanmoins une révision en forte baisse pour le mois précédent, à 670.000 seulement alors que l'administration avait estimé les ventes de mars à 724.000 initialement.



Sur le front des valeurs, Orange fait part de la signature d'un protocole d'accord avec le Crédit Coopératif, engageant des discussions exclusives en vue de lui céder 'Anytime', une fintech filiale d'Orange Bank et spécialisée dans l'accompagnement des associations.



Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 25,4% à 47,4 millions d'euros pour son exercice 2024-25, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de cinq points à 26,3% pour des ventes de champagne en repli de 6,8% à 282,9 millions d'euros.



Innate Pharma annonce la présentation de données de suivi à long terme 'probantes' de l'essai clinique de phase II TELLOMAK évaluant son lacutamab, lors du congrès annuel 2025 de la société américaine d'oncologie clinique (ASCO), à Chicago.







