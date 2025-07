CAC40: en légère hausse, de nombreux catalyseurs attendus information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 10:51









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris s'arroge près de 0,3% ce matin, autour des 7830 points, aidée par Teleperformance (+2,7%), Stellantis (+2,2%) ou encore Capgemini (+1,7%).



La prudence pourrait toutefois être de mise au cours de cette séance délicate, marquée par les premières publications de résultats Outre-Atlantique, mais aussi par la parution des derniers chiffres de l'inflation américaine qui devrait montrer que les prix à la consommation se réveillent du fait de la politique protectionniste menée par l'administration Trump.



JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo donneront donc avant l'ouverture de New York le véritable coup d'envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre dans un contexte de tensions commerciales persistantes et d'incertitude sur l'évolution de l'économie.



Bank of America et Goldman Sachs suivront de près cette première vague demain en publiant à leur tour leurs comptes.



Suivront en fin de semaine des groupes de la trempe de Netflix, PepsiCo, 3M, SLB ou encore American Express.



Les investisseurs seront d'autant plus sensibles aux résultats des entreprises que les valorisations apparaissent aujourd'hui élevées à Wall Street.



Alors que l'indice S&P 500 a repris près de 25% depuis le 8 avril et la présentation officielle des surtaxes douanières du 'Liberation Day', les bénéfices des entreprises cotées devraient progresser de moins de 5% sur un an au deuxième trimestre, soir leur taux de croissance le plus faible depuis 2023.



Avec un S&P 500 qui n'évolue plus qu'à une vingtaine de points de son plus haut historique atteint la semaine passée, son PER de 21,9x s'avère aujourd'hui bien supérieur à ses moyennes historiques à cinq et dix ans.



Les intervenants de marché vont désormais avoir à coeur de savoir si les résultats trimestriels des entreprises, et surtout leurs perspectives d'activité, justifient ces niveaux de valorisations élevés.



De solides performances pourraient cependant ne pas suffire à convaincre les investisseurs de la nécessité de poursuivre le récent 'rally'.



L'autre actualité chaude du moment, l'évolution de l'inflation américaine avec la mise en place des nouveaux droits de douane, pourrait en effet venir tempérer l'appétit pour le risque.



L'annonce, le mois dernier, d'une remontée de la hausse des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avait quelque peu douché l'espoir d'un retour imminent d'une politique monétaire plus accommodante de la part de la Fed.



Les économistes s'attendent cette fois à une progression de 2,6% sur un an de l'indice CPI de base (hors alimentation et énergie) en juin, contre +2,4% en mai.



Sur le marché des changes, l'euro tente un modeste rebond après avoir aligné sept séances de repli d'affilée face au dollar. La monnaie unique, qui avait touché un plus haut de quatre ans au-delà de 1,18 dollar au début du mois, évolue actuellement autour de 1,1685 (+0,2%)



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'ancre vers 4,42% avant la statistique de l'inflation et celui du Bund allemand de même échéance se détend vers 2,69% (-3,7 pts).



Les cours pétroliers se replient alors que le récent durcissement de ton de Donald Trump à l'encontre de Moscou et de Vladimir Poutine ne s'est pas encore traduit par des sanctions effectives contre le secteur pétrolier russe.



Le Brent cède 0,5% sous 68,8 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Mercialys indique avoir réalisé l'acquisition de la participation de 49% non encore détenue dans la société Hyperthétis Participations, propriétaire de 66.000 m2 GLA, pour un montant de 28 millions d'euros.



Valeo annonce qu'un 'grand constructeur chinois de véhicules électrifiés (NEV)' -dont le nom n'est pas précisé- a choisi son module électronique de puissance 5-en-1 pour ses groupes motopropulseurs électrifiés.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.