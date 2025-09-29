CAC40: en légère hausse avant une semaine chargée
'Le point culminant de la semaine aux Etats-Unis sera le rapport sur l'emploi de septembre', souligne Bank of America, qui anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.
'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient l'établissement américain.
Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendues aux Etats-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé ou encore les indices d'activité PMI et ISM.
'Dans la zone euro, tous les regards seront tournés vers l'inflation de septembre', estime BofA, qui s'attend à ce que la flambée des prix à la pompe entraîne une accélération de la hausse des prix à la consommation à 2,2% en données totales comme sous-jacentes.
Toujours en Europe, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs à l'indice du sentiment économique dans la zone euro, à une seconde estimation de la croissance au Royaume-Uni pour le deuxième trimestre, ainsi qu'aux indices PMI.
Dans l'actualité des valeurs à Paris, Exosens annonce avoir remporté en Espagne un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028.
Le groupe agroalimentaire Bonduelle publie un résultat net de -11,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2024-25, contre -119,8 MEUR l'exercice précédent, et une marge opérationnelle courante de 3,8%, en hausse de 0,1 point en comparable.
La société de solutions numériques en santé Equasens présente un résultat net stable (+0,3%) à 18,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en légère hausse de 1,2% à 21,1 MEUR au titre de son premier semestre 2025.
