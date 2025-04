CAC40: en léger repli après une avalanche de résultats information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli jeudi, après avoir aligné deux séances de forte hausse qui l'ont ramenée à un niveau proche des 7500 points, dans un contexte d'avalanche de résultats trimestriels. L'indice CAC40 recule de 0,4% vers 7450 points.



Les pertes devraient toutefois rester limitées alors que le CAC a repris près de 2,7% en deux jours, à la faveur d'un début d'accalmie dans le bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce international.



Une certaine prudence cependant reste de mise en l'absence d'avancée tangible vers le début de véritables discussions, avant un éventuel compromis, entre les deux premières économies mondiales.



Pour le moment, les marchés d'actions semblent vouloir profiter de l'absence de nouvelle escalade verbale entre Washington et Pékin et de nouveaux soubresauts sur la question des droits de douane.



Preuve que les investisseurs continuent d'osciller entre optimisme et pessimisme, Wall Street a effacé hier plus de la moitié de ses gains initiaux en fin de séance.



Au coup de cloche final, le Dow Jones n'avançait plus que de 1,1%, le S&P 500 progressait de 1,7% tandis que le Nasdaq s'adjugeait 2,5%.



En Asie, Tokyo progressait de 0,5% jeudi, mais la tendance était plus lourde en Chine où l'indice Hang Seng de Hong Kong cédait plus de 1%.



Les investisseurs devraient faire preuve d'une prudence accrue avec le déluge de résultats trimestriels attendu aujourd'hui, notamment en France.



De nombreux ténors hexagonaux ont en effet dévoilé leurs comptes de premier trimestre ce matin, dont BNP Paribas, Dassault Systèmes, Renault, STMicroelectronics ou encore Thales.



En Europe sont tombés, entre autres, les chiffres de Nestlé, Nokia et Roche.



La journée à venir sera également marquée par une vague de résultats aux Etats-Unis, toujours avec l'espoir que ces publications apaisent les inquiétudes à l'origine du récent épisode de correction de Wall Street.



Figurent principalement au menu du jour les performances d'Alphabet, Merck, PepsiCo, Comcast et Bristol-Myers Squibb.



Les résultats de premier trimestre sont d'autant plus importants pour les investisseurs qu'il fournissent l'occasion aux sociétés cotées de donner des prévisions plus précises sur l'exercice en cours.



Pour l'instant, les grands groupes industriels n'ont pas donné d'informations trop préoccupantes concernant les effets des droits de douane sur leur activité, mais la donne pourrait changer dans les semaines à venir.



Le rythme des publications va encore s'accélérer la semaine prochaine, avec les résultats d'Apple, Meta et Microsoft.



Les investisseurs attendent par ailleurs une série de statistiques américaines dans l'après-midi, dont les inscriptions hebdomadaires, les commandes de biens durables et les ventes de logements anciens.





