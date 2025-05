CAC40: en hausse timide dans des volumes réduits information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,6% ce matin, vers 7830 points, notamment portée par STMicro (+2,7%) et Stellantis (+2%) dans des volumes réduits, en raison du jour férié.



Très attendus, les résultats publiés hier soir par Nividia ont une nouvelle fois surpassé les attentes de Wall Street. Le géant des semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars, dépassant le consensus d'environ 800 millions de dollars, et a également battu les estimations sur le bénéfice net.



La croissance de son chiffre d'affaires s'est ainsi établie à 69% sur un an, tirée par la performance exceptionnelle de la division de centres de données, au coeur de la stratégie d'intelligence artificielle de l'entreprise.



Cette activité a progressé à elle seule de 73% par rapport à l'année précédente, mettant en lumière la demande toujours soutenue pour ses processeurs dédiés à l'IA.



Certes, le groupe a regretté le frein que constitue l'embargo exigé par l'administration Trump sur les exportations de puces vers la Chine, mais ces éléments étaient largement anticipés par les marchés.



'Dans l'ensemble, Nvidia a signé un trimestre solide, accompagné de commentaires très encourageants sur la demande, et ce malgré les tensions liées à la Chine' réagit Dan Ives, analyste chez Wedbush.



'Ce message devrait permettre de rassurer les investisseurs qui sont à l'achat sur les valeurs technologiques', ajoute le professionnel.



Dans les transactions électroniques d'après-Bourse, le titre Nvidia grimpait d'ailleurs de près de 5%.



Les intervenants devraient par ailleurs accueillir avec soulagement la décision de la justice fédérale américaine de suspendre les droits de douane mis en place par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération'.



Le Tribunal du commerce international, basé à New York, a en effet estimé hier soir que l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, invoqué par le président américain, ne lui permettait pas d'imposer de telles sanctions.



Si la Maison Blanche a rapidement interjeté appel, ce qui laisse penser que le différend pourrait se prolonger, les marchés ont accueilli la décision comme un répit temporaire face à la menace d'une guerre commerciale susceptible de déstabiliser les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial.



'Si la décision venait à être confirmée, une rotation stratégique pourrait s'accélérer', estime Ahmad Assiri, stratège de marché chez Pepperstone.



'Les secteurs cycliques, particulièrement exposés aux risques commerciaux, pourraient notamment bénéficier d'une revalorisation potentielle', précise-t-il.



'Parallèlement, la dissipation du risque tarifaire atténuerait les anticipations d'inflation, au moment même où les rendements réels poursuivent leur hausse - un contexte qui favoriserait, à court terme, les actions par rapport aux obligations', ajoute l'analyste.



Dans ce contexte d'optimisme, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street sur des gains allant de 1,3% à 2%.



Si ce jeudi férié de l'Ascension s'annonce plutôt calme au niveau des indicateurs économiques en Europe, les opérateurs de marché surveilleront avec intérêt cet après-midi la parution de la deuxième estimation de la croissance américaine au premier trimestre, ainsi que les derniers chiffres des inscriptions au chômage.



Dans ses 'minutes' publiées hier soir, la Réserve fédérale a confirmé son approche prudente en matière de politique monétaire, mettant l'accent sur un environnement économique rendu plus incertain.



Au-delà des tractations en cours sur les droits de douane, la banque centrale américaine juge que les principaux risques pesant sur l'économie sont une inflation persistante et une hausse du chômage.



Les investisseurs tablent toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, même s'ils pensent désormais que la Fed devrait passer son tour en juin puis fin juillet.



Sur le compartiment obligataire, les US T Bonds à 10 ans évoluent à 4,52% tandis que le Bund de même échéance est à 2,57%.



A Londres, le baril de Brent s'échangé autour des 65,9$ (+1,4%).

L'euro cède 0,2% face au billet vert, autour des 1,127$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd portant sur la vente de sa participation non opérée de 12,5% dans le contrat de partage de production (PSC) de l'OML118.



AXA indique avoir placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations Restricted Tier 1 à durée indéterminée pour un montant d'un milliard d'euros et d'obligations Tier 2 à échéance 2055 pour un montant d'un milliard d'euros.









