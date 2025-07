CAC40 : électrisé par Legrand/Schneider, stats US robustes information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne plus de 1%, le CAC40 (7.800) étant tiré par Legrand (+7,7%), Schneider Electric (+6,4%) et STMicro (+4%).

Les investisseurs semblent rassurés par le fait que Donald Trump ait déclaré ne pas envisager de limoger Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, contrairement à des rumeurs qui avaient pu circuler hier sur les marchés.

'Je n'ai jamais dit que j'allais licencier le patron de la Fed, mais qu'il faisait du mauvais travail et coûtait cher au pays en refusant de baisser les taux', a expliqué le Républicain.



Si le soulagement domine sur ce point, les marchés restent préoccupés par le durcissement de ton de Donald Trump au sujet des droits de douane.

Outre l'incertitude sur les questions commerciales, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux publications trimestrielles, qui ont démarré sur une note mitigée aux États-Unis.



La séance s'avère par ailleurs chargée sur le front des indicateurs: une rafale a été publiée à 14H30 aux Etats Unis, sans provoquer de réactions notables (ni sur les 'futures', ni sur les T-Bonds... qui restent tendus).



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,6% en mai (après avoir reculé de 0,9% en rythme séquentiel en mai) selon le Département du Commerce, là où les économistes n'espéraient qu'une hausse bien plus faible (+0,2% après -0,2% en mai).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont augmenté de 0,5% le mois dernier.

es conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées plus que prévu en juillet, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi.



L'indice 'Philly Fed' a progressé de près de +20Pts à 15,9 après -4 en juin, ce qui pulvérise le consensus qui était de -1.



La composante des nouvelles commandes s'établit à 18,4 en juillet contre 2,3 en juin.

Le sous-indice des perspectives d'activité ressort pour sa part à 21,5 ce mois-ci, contre 18,3 un mois plus tôt.

Celui de l'emploi grimpe de +20Pts à 10,3 après -9,8 (nette amélioration, assez inattendue dans ces proportions)

Celui des prix acquittés ressort à 58,8 en juillet contre 41,40 en juin.



Toujours dans la thématique 'emploi', le Département du Travail ann

once avoir enregistré une baisse de -7.000, à 221 000, des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 7 juillet.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 229.500, en repli de 6.250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ressort à 1.956 000, en hausse de 2.000 (0,1%, c'est non significatif), pour la semaine du 30 juin, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.

Le rapport précise qu'il s'agit du niveau le plus élevé pour cette moyenne depuis le 20 novembre 2021, date à laquelle elle s'élevait à 2 004 250.



Les T-Bonds voient leurs rendement remonter inexorablement vers les sommets annuels, notamment le '30 ans' qui a fusé jusque vers 5,056% ce matin avant de se tasser vers 5,02%.

Le '10 ans' s'en sort mieux avec une légère détente de -3Pts vers 4,4600% contre 4,4970% en matinée.



Ce matin, côté Europe, les marchés avaient pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro.

Celui-ci s'est établi à 2 % en juin 2025, contre 1,9 % en mai, selon Eurostat, qui confirme ainsi son estimation rapide pour le mois dernier. Pour l'ensemble de l'UE, l'inflation annuelle est passée de +2,2 % en mai à +2,3 % en juin.



Sur le compartiment obligataire, le Bund efface -2,3Pts 2,692%, l'OAT efface 1Pt symbolique à 3,400%, le BTP italien -1,8Pt à 3,4583%.



Le Dollar poursuit sa remontée (cela fait 2 semaines de rebond) et l'Euro rechute symétriquement de -0,45% vers 1,1590 (on s'éloigne nettement des 1,1800 de début juillet, malgré les volte-face de Trump).

Le pétrole 'Brent' grappille +0,3% vers 68,6$, rien de particulier.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci Energies indique avoir signé un accord pour acquérir Wärtsilä SAM Electronics, filiale du groupe finlandais Wärtsilä. Cet accord, qui devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2025, est soumis à l'approbation des autorités compétentes.



Legrand affiche un chiffre d'affaires en hausse de 13,4 % (+15 % hors effets de change) à 4,77 milliards d'euros au titre du premier semestre 2025, dont une hausse organique de 9 % des ventes, tirée par l'Amérique du Nord et centrale (+20,5 %). Pour 2025, le groupe vise une croissance de ses ventes comprise entre +10 % et +12 % (contre +6 % et +10 % précédemment).



Enfin, Publicis Groupe dévoile un BNPA courant en hausse de 3,8 % à 3,51 euros, un FCF en croissance de 11,3 % à 828 millions d'euros, et un taux de marge opérationnelle amélioré à un nouveau record de 17,4 %, au titre des six premiers mois de 2025.





